Deseos. River sigue soñando con el regreso de Pratto pero aún no formalizó su propuesta en Brasil.

Buenos Aires, TELAM



"San Pablo no quiere vender a (Lucas) Pratto. Mañana -por hoy-, el jugador viaja a Brasil", expresó Gustavo Goñi, apoderado del ex atacante de Vélez Sarsfield, Unión de Santa Fe y Universidad Católica de Chile, entre otras instituciones.



El empresario resaltó que "es imposible" que el delantero se presente en el arranque de la pretemporada "millonaria", programada para el miércoles en Ezeiza y agregó que "al día de hoy no hay una oferta formal de River por su pase".



"Más allá de lo que dice la prensa no tengo ninguna información de ofrecimiento formal", sostuvo Goñi a Radio Continental (AM 590). El representante insistió en que "si la propuesta es buena" Pratto vería con buenos ojos regresar a la Argentina, para estar "cerca de su hija", dijo.



En tanto el mediocampista central Damián Musto podría no llegar a River, luego de que la entidad de Núñez tomara nota de un posible caso de doping del jugador, producido en junio pasado. De acuerdo a lo apuntado por fuentes cercanas a la entidad de Núñez, la Organización Nacional Antidopaje (ONAD) comunicó que el actual valor del Tijuana de México había arrojado resultado positivo en un control efectuado durante el primer semestre del 2017, cuando todavía vestía la camiseta de Rosario Central.



Se trata del partido que Musto jugó para la entidad de Arroyito ante Talleres de Córdoba (3-3) el pasado 20 de junio. La sustancia hallada en el análisis es Hidroclorotiazida (HCT), un diurético.



Si bien ni la AFA ni la Superliga se hicieron eco oficialmente de la versión, River habría desistido de finiquitar la operación de contratación de Musto, en virtud de la eventual suspensión que le podría caber al también ex jugador de Olimpo de Bahía Blanca.



La institución de Núñez tenía previsto formularle a Musto una propuesta por tres años de contrato. Y estaba dispuesto a pagarle al Tijuana mexicano un monto cercano a los 4 millones de dólares.



El equipo conducido por Marcelo Gallardo retornará a los trabajos mañana en el predio de Ezeiza y dos días después viajará a la península de la Florida, en los Estados Unidos, donde realizará el segmento mayoritario de la preparación.