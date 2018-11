Cumplió. El mendocino tuvo una jornada óptima en el Villicum ayer. Arrastra una sanción de la fecha anterior. Santero cuenta con un apoyo particular en el trazado sanjuanino.

Por la cercanía con su Guaymallén natal, Julián Santero se siente casi como si fuese local. El piloto que corre para el Coiro Dole Racing a bordo de su Dodge se dio el lujo ayer de poder contar con hinchada propia. Después de la competencia le contó a DIARIO DE CUYO de sus sensaciones tras la segunda jornada de actividad y analizó al circuito San Juan Villicum.



"La verdad que me estoy dando un lujito que no me puedo dar muchas veces durante el año y es que acá puedo sentirme casi como local. La cercanía me permite poder contar con mis familiares y amigos, es algo muy lindo porque se disfruta más. Además de los que vinieron de Mendoza a alentarme tengo muchos amigos sanjuaninos que hoy están aquí", expresó el mendocino.



El piloto de Dodge que cuenta con tres triunfos en la categoría, el último en septiembre pasado en Villa Mercedes y los dos anteriores con Torino el año anterior, analizó su performance ayer y lo que tiene que mejorar: "Por suerte tuve un buen funcionamiento en la clasificación, teníamos que ver el potencial del auto y en qué nivel estaba, me toca partir de atrás por una sanción que arrastro de la fecha anterior pero fuera de eso el auto está bastante bien, solo hay que trabajar un poco para encontrar el ritmo".



Sobre al nuevo autódromo, Santero afirmó: "Es muy lindo el autódromo, cuenta con una infraestructura tremenda. Si hay que analizarlo desde lo técnico, el trazado es lento y técnico, es de muy baja velocidad pero eso no quiere decir que sea malo. Para mí es un circuito increíble".

El último triunfo de Santero en el TC fue en septiembre pasado en La Pedrera, San Luis.

A pleno. Así lució el restó-bar que está ubicado en la zona de boxes. En el lapso que dura el parate entre ambas categorías, pilotos, mecánicos y promotoras aprovechan para almorzar.