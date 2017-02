El mendocino Julián Santero (Torino) debutó hoy como ganador en Turismo Carretera, en su primera carrera como piloto titular, al imponerse de principio a fin en el autódromo ‘Ciudad de Viedma‘, donde se realizó la apertura del campeonato. Santero, quien terminó segundo en los ‘500 kilómetros de Olavarría‘ en mayo pasado junto a Santiago Mangoni, fue escoltado por los Chevrolet del arrecifeño Agustín Canapino y el marplatense Christian Ledesma, quien ascendió al último escalón del podio por una sanción a Facundo Ardusso (Torino), tercero en pista.

‘Estoy en las nubes, voy a caer la semana que viene, no lo puedo creer. Estoy muy contento. Es un sueño, es increíble‘, afirmó el piloto de 23 años, instantes después de su descenso de la unidad alistada por el Coiro Dole Racing, tras una carrera que contó con dos neutralizaciones.

En la tercera y última serie comenzó a construir la victoria el campeón de la Formula Renault en 2013 y del TC Mouras 2015, porque al ser la más veloz de la mañana de hoy logró el beneficio de partir delante de todos en la final. ‘Al principio intenté ir lo más rápido posible. (Nicolás) González venía con ritmo y no me podía escapar‘, comentó Santero, en conferencia de prensa, sobre la presencia en la segunda posición del piloto rafaelino hasta cinco giros antes de la bandera de cuadros, cuando se retrasó en el pelotón por culpa de un toque de carrera de Ardusso, quien fue sancionado y enviado al duodécimo puesto detrás de González.

Además, el piloto mendocino comentó: ‘Después tuve problema de frenos y eso me complicó después de la mitad de la carrera‘. ‘En el final lo sufrí porque venía con mucho humo, no sé si de motor o de caja, pero era muchísimo, y con la temperatura muy alta. No sabía si llegaba. Pero se dio‘, completó Santero, quien quedó como líder del campeonato. Con un avance progresivo desde el quinto casillero de la grilla, Canapino logró coronar una buena actuación en el inicio de una temporada en la que pretende ser protagonista, mientras que Ledesma, que largó séptimo, capitalizó al máximo la sanción a Ardusso para comenzar el campeonato de la mejor manera.

Por el contrario, no fue positivo el inicio de la temporada para el campeón, Guillermo Ortelli, quien debió abandonar a seis vueltas del final tras un toque de Lionel Ugalde. En tanto, Luis José Di Palma (h), poleman de la clasificación y quien largó último la primera serie por una sanción que adeudaba del año pasado, no pudo escalar posiciones en esa batería y avanzó hasta el lugar 25 en la final. La próxima fecha de TC, segunda del campeonato, se disputará el 12 de marzo en el autódromo ‘Parque Provincia de Neuquén‘ de la ciudad de Centenario.