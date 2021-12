Es uno de los baluartes de Jáchal Basquetbol Club. Jachallero desde la cuna, Ismael Sarruf es una de las piezas fundamentales en el conjunto norteño, el único representante sanjuanino en la Liga Argentina de Básquetbol. Para el capitán del "Submarino amarillo", el balance es altamente positivo por tratarse de la primera incursión en el certamen nacional al que ascendieron en agosto pasado.



A la hora de analizar el año deportivo con su equipo, Sarruf analizó lo hecho en la primera parte del año, donde Jáchal coronó el Torneo Federal con ascenso a la Liga, pero también no dejó pasar el subcampeonato en la Liga Local, con la derrota del conjunto jachallero ante Inca Huasi el pasado viernes: "El balance es muy positivo porque más allá de no haber salido campeón en el Torneo Local, sí pudimos salir campeón en la primera parte del año y además obtuvimos el ascenso a la Liga Argentina, son muchos puntos para analizar pero en lo personal es una alegría enorme todo lo conseguido, en la instancia final del Federal fue donde logramos sacar todo nuestro poderío como grupo", expresó el escolta de Jáchal.



En agosto lograron el ascenso a la Liga, segunda categoría del basquetbol a nivel nacional que disputan 30 equipos del país (6 zonas de cuatro equipos y 2 zonas de tres) y en el que Jáchal es el único representante por la provincia. Jáchal integra la Conferencia Norte "A" que hoy lidera Salta Basket y que entró en receso tras 14 fechas. Al conjunto sanjuanino, dirigido por Lisandro Salles le costó hacer pie en la categoría, de los 14 encuentros que disputó consiguió tres victorias. "Era parte de lo esperado porque es una categoría muy competitiva con equipos muy fuertes, a pesar de todo nos mantuvimos fuertes como grupo. Somos un equipo nuevo y con los chicos estamos en proceso de afianzarnos como grupo. En lo personal, más allá de las tres victorias creo que podríamos haber ganado más", manifestó.



¿Dónde están las falencias de Jáchal B.C? Sarruf expresó: "Nos afectaron cosas externas como el desgaste por los viajes y además tuvimos poco tiempo para trabajar con respecto a los demás equipos de la Liga. Fuimos el equipo que más lejos llegó en el Federal y ahí no más empezó la Liga, no tuvimos tiempo para hacer una buena pretemporada", expresó Ismael quien incluso en una práctica un golpe lo obligó a estar ausente algunas fechas.



Ahora vendrá un receso y el 7 de enero la Liga se reanudará con la 15ta fecha por lo tanto tampoco habrá tiempo para agudizar la preparación. La dirigencia apuntará a reforzar dos puestos que para Sarruf son clave: un pivot y un base. "Son puestos que hemos sentido y son fundamentales en el armado, ojalá puedan llegar", expresó.

"Nos ha costado mucho llegar hasta acá. Confío en que tendremos un gran 2022". ISMAEL SARRUF - Capitán de Jáchal

En los primeros días del 2022 comenzará una nueva etapa para Jáchal en la Liga, sabiendo que no habrá descensos, para Sarruf el objetivo será afianzarse en la categoría: "Hay que seguir por este camino, trabajando de la mejor manera. Nos ha costado mucho llegar a donde estamos por eso tenemos que defender esto como sea", expresó.

El escolta de Jáchal analizó la Liga que entró en receso e hizo un balance positivo. vchaparro

Local: Inca Huasi, festejó en el Clausura

Inca Huasi tuvo su viernes soñado. Cortó con el dominio de Jáchal Básquetbol Club y se coronó campeón en el Torneo Clausura del Nivel 1 masculino. Inca derrotó a los norteños en una final infartante por 79-76 en el duelo que se disputó en el Club Sporting Estrella.



Los dirigidos por Carlos Gerlo tuvieron que esperar cinco años para festejar en el Nivel 1 del básquet local. Tanto Inca Huasi como Jáchal BC venían invictos en el cuadrangular final. El flamante campeón, venía de ubicarse en la tercera posición durante la Fase Regular, logrando recuperar el juego en la Final Four. Primero, se impuso a Banco Hispano, y posteriormente repitió ante Sporting Estrella. En la otra llave, el equipo jachallero dirigido por Lisandro Salles, hizo lo propio con los "Rojos" y después con Banco Hispano, para definir un título al máximo nivel del básquet local, que esta vez, se quedó en el Club del Parque y que cortó con el dominio de los norteños.