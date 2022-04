Lionel Scaloni habló con TyC Sports tras el final del sorteo del Mundial de Qatar 2022 y reconoció que la Selección Argentina tiene buenas chances para clasificarse a octavos de final.

"Lo que toque lo íbamos a aceptar. Es un grupo con equipos difíciles. México es un rival que conocemos, difícil. Polonia terminó ganándole bien a Suecia y Arabia hizo una clasificación muy buena. Respetamos a todos. Creemos que podemos hacerlo bien, podemos hacer una buena fase de grupos pero el respeto es máximo", fue el primer análisis del entrenador de la Argentina.

Acerca del emparejamiento con México, uno de los rivales con los que había pactado amistosos de preparación previa al Mundial, Scaloni reconoció: "Era el único que había más o menos seguro y ahora buscaremos algo por otro lado. Pero sin dudas que no es una cosa importante lo de los amistosos, no es una cosa importante jugar contra rivales europeos. Sabemos muy bien cómo queremos jugar. Lógicamente me gustaría preparar el Mundial jugando y si no es posible con rivales de esta categoría, buscar otros. Pero lo importante es cómo estamos nosotros".

Sobre el duelo con México, Scaloni analizó: "Históricamente es un rival para nosotros difícil en los Mundiales. Yo lo sufrí en 2006, como jugador, que nos hicieron un gran partido y lo ganamos en la prórroga con el gol de Maxi Rodríguez. Fue un partido complicadísimo, tienen tradición de Mundial y es un rival complicado". Mientras que sobre Polonia indicó que "es una buena Selección, con buenos jugadores, conocidos y de primer nivel", y por último de Arabia Saudita destacó "la gran clasificación", que realizó en las Eliminatorias asiáticas.

Siguiendo con el análisis, Scaloni sostuvo: "A priori, tenemos chances como las hubiéramos tenido si tocaba otro grupo, porque competimos de igual a igual. Esperemos hacerlo bien". Mientras que sobre un hipotético duelo de octavos de final, agregó: "Si pasa Perú el repechaje, ojalá pase, se repetirían tres de cuatro y nos cruzaríamos con ese grupo. Más o menos tenemos el camino visto".

Scaloni, el debut de la Selección Argentina con Arabia Saudita y el mensaje a los argentinos

Argentina jugará su primer partido en Qatar 2022 en el estadio Lusail, el más grande de todos y donde se jugará la final de la Copa del Mundo. El rival será Arabia Saudita, país que limita con Qatar y seguramente será uno de los que más hinchas lleve. "Que vengan los argentinos así somos locales, porque ellos van a estar fuertes", comentó en tono de broma.

Y por último, le dejó un mensaje a todo el país: "Que estén tranquilos y que disfruten del Mundial, que es lo más importante, porque se juega cada cuatro años. Ojalá sea con Argentina hasta el final. Que disfruten de esta Selección y de los chicos que juegan por esta camiseta. Todos juntos seguramente seremos más fuertes".