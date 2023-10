Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, habló este miércoles en conferencia de prensa de cara al partido ante Paraguay del jueves a las 20.00 en el Monumental por la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El entrenador se refirió a la posible titularidad de Lionel Messi tras recuperarse de su lesión, las chance de jugar con Lautaro Martínez y Julián Álvarez en el ataque, y más.

"Todavía tenemos un entrenamiento y para él es importante uno más. Lo vimos bien y hablaré antes pare definir si juega de inicio o no. En base a eso el equipo puede cambiar, pero tengo que hablarlo con él y sobre todo que esté bien, que estemos convencidos de que pueda jugar de inicio. Se lo vio bien. En base a eso veremos el resto del equipo", expresó sobre la chance de que el capitán vaya de arranque tras recuperarse de su lesión. "La decisión primero es ver cómo se siente él. Segundo, tenemos otro partido en cuatro días. Puede jugar 80 minutos y con Perú nada, o puede jugar los dos 90 estando bien. No es tan fácil. Si está disponible, ya saben lo que pienso. Sobre el tema de los minutos es importante. Lo que nos deja tranquilos es que, si no está en condiciones de salir, el que salga lo hará igual de bien, eso es lo más importante", agregó.

Una de las grandes dudas que siempre surgen a la hora de definir la formación de la Selección Argentina es la de quién será el centrodelantero, con Lautaro Martínez y Julián Álvarez en gran nivel en Inter y Manchester City, respectivamente. Lionel Scaloni habló del tema en conferencia de prensa y no descarto la presencia del doble nueve. "Han jugado juntos los nueves, en la anterior conferencia me dijeron que no, pero han jugado juntos de entrada. Yo estoy abierto a muchas cosas, dependerá del partido y si creemos que tienen que jugar juntos. No sería un inconveniente, más allá de que son nueves los dos, son diferentes y pueden jugar. Primero vamos a ver qué es lo mejor para el partido y en base a eso decidiremos", expresó.

Lautaro y Romero llegan bien, sanos y en un gran momento. Son chicos que los tuvimos casi de cero y están aportando lo suyo, es lo que nos deja tranquilo. De Cuti hablamos en la anterior convocatoria y tiene que seguir así, nadie le regaló ni le regalará nada. Lo de Lautaro fue un golpe en la tibia y está bien. Es un toro, es fuerte, está bien.

Paraguay es una selección difícil. Es una selección con un juego marcado, con jugadores fuertes que dan todo por su selección. Será un partido difícil e intentaremos cambiar esta estadística pero es una selección que históricamente nos pone las cosas complicadas.

Acuña viene de una lesión, jugó medio tiempo el último partido y está en condiciones de ser parte de la convocatoria y de jugar, evaluaremos si de entrada o no, porque tiene muy pocos minutos encima, igual que Lo Celso, que lo valoramos un montón pero también viene de una lesión. No somos partidarios de forzarlos.

Lo de Chiquito ya lo respondí y después de eso siguió atajando bien. Sin duda que tiene nivel, no soy nadie para decir lo contrario. En el predio lo aprecia todo el mundo, además es un chico espectacular. En el comienzo de nuestro ciclo nos ayudó bastante, las puertas están abiertas. Hoy los chicos que están, creemos que están bien. Si en algún momento nos dan motivos para cambiar ya sabemos que las puertas están abiertas.

Más allá de resultados, de seguir ganando, es momento para continuar con la manera de jugar, de ver el fútbol. Hoy nos está dando todo de frente, pero te puede cambiar el viento. Es ahí donde necesitamos estar igual que ahora, que es la idea. Lógicamente que hay que aprovechar el momento, sobre todo para traer chicos que puedan ver cómo se entrenan los más grandes, nuestra idea de juego. Tenemos que aprovechar para que todo siga igual, al final la Selección está para que todos puedan aportar su granito de arena.

Todos saben que si la Sub 23 cita, muchas veces no mandan los clubes porque creen que no valen, entonces a veces hacemos las citaciones para la Mayor y los ponemos para que los puedan mandar. Esquivel es un chico que lo estamos valorando, entrenando más con nosotros porque es una posición que, con la lesión de Huevo en la anterior puede llegar justo y nos interesa verlo. Es el que estamos mirando para que pueda formar parte de la Selección. Farías no ha entrenado con nosotros, va con Masche, pero tiene un futuro enorme.

La decisión primero es ver cómo se siente él. Segundo, tenemos otro partido en cuatro días. Puede jugar 80 minutos y con Perú nada, o puede jugar los dos 90 estando bien. No es tan fácil. Si está disponible, ya saben lo que pienso. Sobre el tema de los minutos es importante. Lo que nos deja tranquilos es que, si no está en condiciones de salir, el que salga lo hará igual de bien, eso es lo más importante. Casi ninguno tuvo pretemporada fuerte, Leo en este caso fue a competir directo, pero el resto hicieron amistosos en Estados Unidos, hoy existe ir a jugar, a veces estás bien y no pasa nada pero a veces el calendario pasa factura. Los jugadores están sintiendo el calendario.

El nivel de la Liga Argentina es tremendamente difícil y competitivo, es lo que todo el mundo valora. Sobre la estructura no soy nadie para meterme en eso. Futbolísticamente es un torneo muy difícil en el que cualquiera le puede ganar a cualquiera y creo que eso lo hace competitivo, que es lo que todo el mundo quiere. Me gustaría que esté el colorido del hincha visitante, haría todo mucho más lindo, del resto no puedo opinar mucho más.

Es una alegría para todos que Argentina pueda jugar un partido del Mundial en su país, es una alegría enorme para todos, una satisfacción y conseguir eso me parece un buen logro. Pero no podemos estar pensando en 2030, todavía tenemos la clasificación del Mundial que viene y a partir de ahí veremos. La Selección Argentina va en continua evolución y de jugadores estarán los que estén mejor. Si estaré yo dependerá de los resultados, como siempre. El que esté sentado tendrá el orgullo enorme de dirigir un partido de Mundial en tu país.

No sé si van a jugar los dos o alternar, también está Leandro (Paredes) y Guido (Rodríguez). Pueden jugar los dos en la misma posición, uno puede ser volante central y el otro interno. Con nosotros Alexis en el Mundial jugó de interno y ahora en el Liverpool de cinco, y lo hace bien de las dos maneras. Igual que Enzo, que tiene una característica más marcada de llegar al área, algo que tenía Alexis años atrás. Pueden darnos cosas los dos, contra Ecuador empezamos de una manera y cambiamos. Puede ser positivo para nosotros.

En lo que concierne a la Selección va a estar en movimiento hasta la fecha FIFA siguiente, a nosotros no nos perjudica mucho, va a estar con entrenamientos y partidos, no es un problema. Sobre lo que pasará después no hablé, tendrá sus merecidas vacaciones y volverá a entrenar con su equipo más adelante, pero en la Selección no trastoca mucho los planes.

No sé cómo preparó Paraguay el partido, pueden ser con tres centrales, con Junior Alonso como lateral izquierdo. Nosotros analizamos cómo juega el rival y tomamos nuestros recaudos pero la primera idea es hacer nuestro juego, y pensaremos el partido en base a lo que queremos hacer nosotros. Tenemos jugadores que pueden hacer diferentes cosas y en eso está abocado el partido

Sabemos que son bajas importantes pero no hacemos eco en eso. Sabemos que los que vienen lo intentarán hacer de la mejor manera y son jugadores muy válidos, que intentarán ganarse el lugar. Es lo que buscamos de ellos, que los que vinieron por los lesionados quieran jugar y quedarse.

Han jugado juntos los nueves, en la anterior conferencia me dijeron que no, pero han jugado juntos de entrada. Yo estoy abierto a muchas cosas, dependerá del partido y si creemos que tienen que jugar juntos. No sería un inconveniente, más allá de que son nueves los dos, son diferentes y pueden jugar. Primero vamos a ver qué es lo mejor para el partido y en base a eso decidiremos.

Todavía tenemos un entrenamiento y para él es importante uno más. Lo vimos bien y hablaré antes pare definir si juega de inicio o no. En base a eso el equipo puede cambiar, pero tengo que hablarlo con él y sobre todo que esté bien, que estemos convencidos de que pueda jugar de inicio. Se lo vio bien. En base a eso veremos el resto del equipo.

Julián o Lautaro y los laterales, las dudas ante Paraguay

Lo que resta resolver es quién será el delantero central del equipo nacional. Allí, como siempre, Lautaro Martínez y Julián Álvarez pelean por el puesto. La otra duda, aunque en un plano más secundario, es la de los laterales. Nahuel Molina y Gonzalo Montiel se debaten el costado derecho de la defensa mientras que Nicolás Tagliafico y el retornado Marcos Acuña hacen lo propio por la izquierda.

La probable formación de Argentina ante Paraguay

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.