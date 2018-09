A sus órdenes. Lionel Scaloni comandó el segundo día de entrenamientos de la Selección argentina. En la imagen, da indicaciones muy cerca de Gio Simeone.

La Selección tuvo su segundo entrenamiento en Estados Unidos bajo la conducción del entrenador interino Lionel Scaloni. El director técnico paró una formación que sería la que saldría a jugar frente a Guatemala este viernes desde las 23.55, en Los Ángeles, en el primer amistoso tras la decepción mundialista.



Los jugadores que formaron para el equipo titular fueron: Rulli; Bustos, Pezzella, Funes Mori, Tagliafico; Lo Celso, Parades, Palacios; Pavón, Simeone y Martínez. Es decir, el entrenador apostó por un sistema con línea de cuatro defensores, tres volantes y la misma cantidad de atacantes. En el repaso de la formación inicial, se destaca que son siete los jugadores que militan en clubes europeos, mientras que los cuatro restantes son de nuestro país. La intención de Scaloni es darle rodaje a casi todos los futbolistas en esta mini gira de dos amistosos teniendo en cuenta que puede ser la única donde él sea el entrenador. Vale recordar que el trato que Lionel tiene con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, es hasta noviembre de este año, ya que la idea dirigencia es en diciembre brindar el nombre del nuevo entrenador.



Cabe destacar que los delanteros del Inter de Milán tanto Mauro Icardi como Lautaro Martínez se entrenaron de manera diferenciada por distintas molestias. El rosarino podría no sumar minutos en esta gira por una lesión en el cuádriceps de la pierna derecha, mientras que el ex Racing estaría disponible para el segundo cotejo ante Colombia (el martes desde las 21), en el que Scaloni presentaría una alineación completamente diferente, tal cual paró ayer como "adversaria" de los primeros once titulares mencionados. Ese equipo formó con: Armani; Di Placido, Franco, Kaneman, Acuña; Meza, Ascacibar, Battaglia; Cervi, Correa, Vázquez. En el caso del Mudo Vázquez llegó la confirmación que está habilitado para ponerse la celeste y blanca, más allá que formó parte de la selección italiana en un amistoso "no oficial".



El único futbolista que aún no se integró al grupo es Paulo Dybala. La Joya se encuentra en Europa debido a que deberá presentarse ante el Tribunal Superior de Arbitraje (TAS) para destrabar un conflicto legal con su anterior representante ante una denuncia por estafa por los derechos de imagen.



Respecto de la posible ausencia en cancha de Icardi, cabe recordar que no es la primera vez que una lesión lo margina de sumar minutos con la camiseta albiceleste. En la primera gira de Jorge Sampaoli al mando de la Selección, el rosarino fue convocado pero no pudo estar presente ante Brasil y Singapur, mientras que más reciente aún fue su ausencia en la última gira de Argentina por Europa previa al Mundial. Allí, el atacante no fue convocado debido a que venía sin ritmo de juego por una lesión sufrida en marzo.



Igual, el cuerpo médico se ilusiona con que esta semana de entrenamientos Icardi evolucione rápido y pueda aunque sea estar unos minutos ante Colombia.

Las entradas para el partido entre Argentina y Guatemala van de 40 a 250 dólares.

El negocio que hizo "Sampa"



El 14 de julio, Jorge Sampaoli acordó con la AFA su salida de la Selección argentina, luego de la decepcionante actuación del equipo en el Mundial y a poco más de un año de su asunción en el cargo. Tres días después, en una escribanía a metros de la AFA, se firmó la rescisión de su vínculo, como así también los del preparador físico Jorge Desio y el analista de videos Matías Manna.



El Zurdo de Casilda tenía vínculo hasta el Mundial de Qatar 2022, sin embargo, aceptó romper el contrato a cambio de 1.550.000 dólares en siete cuotas. A la entidad que rige el fútbol argentino le resta abonar cinco cuotas, siempre en la moneda estadounidense, es decir, alrededor de 1.100.000.



Teniendo en cuenta que cuando firmó su rescisión el dólar estaba a 28.25 y ahora osvila los 39, si trasladamos el remanente a pesos, Sampaoli percibiría 43.173.000 de pesos.



Traducción: casi 12 millones de pesos más, a raíz de la suba del dólar.



¿Se trata de un perjuicio para la AFA? "No nos causa ningún problema adicional, porque los ingresos de la Selección por sponsors se cobran en dólares", aclaró una fuente con acceso permanente al presidente sanjuanino de la AFA, Claudio Tapia.