La buena imagen que dejó en los únicos 40 minutos que jugó Marcos Acuña en la Copa América, el pasado domingo ante Qatar por la tercera fecha del grupo B, sumado al hecho de que al cabo de los primeros tres encuentros, Lionel Scaloni no pudo encontrar el mediocampo titular, están por darle la chance al Huevo de meterse entre los 11 de arranque por primera vez en el certamen.

A poco más de 48 horas del encuentro ante Venezuela por los cuartos de final, Lionel Scaloni paró por primera vez un equipo en el que ratificó los indicios que dio en la práctica de ayer: Acuña cuenta con grandes chances de ser titular en el sector izquierdo de la mitad de la cancha ocupando el lugar de Giovani Lo Celso.

El del ex Ferro y Racing no sería el único ingreso: tras salir del equipo ante Qatar, Germán Pezzella volverá a conformar la zaga central con Nicolás Otamendi pero el que deja su lugar no sería Juan Foyth. El ex Estudiantes fue probado nuevamente como lateral derecho y, a esta altura, el que sale del equipo es Renzo Saravia.

En este contexto, Argentina formaría con Franco Armani; Foyth, Pezzella, Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Acuña; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Sergio Agüero.