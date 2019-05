Renovación. Lionel Scaloni ya envió la lista con 40 futbolistas a la Conmebol. En la misma, sólo quedan algunos históricos como Messi, Agüero y Di María, de los procesos anteriores en la albicelste.

El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, sumó a Milton Casco, Gastón Giménez, Erik Lamela y Joaquín Correa, y finalmente cerró con 40 jugadores la lista preliminar para la Copa América de Brasil.

A la nómina de 36 futbolistas que trascendió el miércoles, el cuerpo técnico le sumó al defensor de River Milton Casco, a los mediocampistas Gastón Giménez, de Vélez, y Erik Lamela, de Tottenham, de Inglaterra, y al delantero Joaquín "Tucu" Correa, flamante campeón de la Copa Italia con Lazio.

Scaloni cambió de opinión en los últimos días ya que pasó de anunciar que iba a dar la lista definitiva de 23 integrantes a finalmente cumplir con el límite de 40 futbolistas que daba la Conmebol para presentar a 30 días del comienzo de la competencia.

El entrenador santafesino deberá enviar la lista definitiva el próximo jueves 30 de mayo pero no se descarta que haga el recorte tres días antes cuando comiencen oficialmente los entrenamientos en el predio de la AFA en Ezeiza.

En un video publicado en la cuenta oficial de Twitter del seleccionado argentino @Argentina), Scaloni manifestó la idea que pretende para el equipo en el torneo.

El mejor de todos

Messi recibió ayer de manos del presidente de la comunidad autónoma de Cataluña, Quim Torra, la Cruz de Sant Jordi, como reconocimiento del gobierno catalán por los valores de "humildad y honestidad", que encarna. Lio fue reconocido como "el mejor futbolista de todos los tiempos", además de representar valores tan estimados como "la humildad, la honestidad, el aprendizaje, la creatividad, el sentido de equipo y respeto".

Aporte millonario : 14 jugadores

River es el equipo que más aportó a la lista con 6 futbolistas (Armani, Montiel, Casco, Palacios, Fernández y Suárez), pero se amplia a 14 en total con aquellos que tuvieron un paso por el club.

Nacho y la "sociedad" con Lio

Ignacio Fernández, uno de los seis jugadores de River que figura en la lista de la pre-selección argentina, aseguró ayer que está "orgulloso de estar" y que le encantaría ser el socio de Lionel Messi.

"¿A quién no le gustaría ser el socio de Messi? Pero creo que la Selección tiene muchísimos grandes jugadores de muy buen pie que pueden ser también el socio de Messi.

Estoy orgulloso de estar en el pre-seleccionado, me pone muy contento y después si no toca estar entre los 23 hay que apoyar desde afuera", declaró Nacho Fernández en rueda de prensa.

El volante comentó que "no me imaginaba el llamado, me sorprendió al enterarme por los medios esta vez y creo que se produce porque estoy en mi mejor momento físico y eso ayuda mucho en el rendimiento del jugador. Ahora, hay que seguir trabajando y con la misma humildad de siempre".