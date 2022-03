La Copa Libertadores 2022 atraviesa la última fase previa para definir quiénes serán los equipos que se sumarán a los que están presentes en la fase de grupos. Asimismo, quedaron determinados los copones según el ranking que realizó la Conmebol el 16 de diciembre de 2021. El sorteo será el 25 de marzo a las 12 horas. Todavía restan definirse cuatro lugares y Estudiantes de La Plata, que venció a Everton en Chile, pelea por uno de ellos. Mientras tanto, la Confederación ya tiene diagramada la distribución de los diferentes equipos en los copones, así como también la de los cabezas de serie, entre ellos Boca y River. Por su parte, el bicampeón del certamen Palmeiras pasará a ser el cabeza de serie del Grupo A, por lo que integra el Bombo 1 al igual que los dos equipos argentinos mencionados anteriormente. Por otro lado, el campeón de la Copa Sudamericana Parananese encabezará el Bombo 2. Mientras, Colón está en el Bombo 3 y Talleres en el Bombo 4, al cual se podría sumar Estudiantes. Lo que hay que tener en cuenta es que dos equipos del mismo país no se pueden enfrentar en la fase de grupos, a menos que uno de los dos venga de la fase previa. Bombo 1: Palmeiras, River, Boca, Flamengo, Nacional, Peñarol, Mineiro y Cerro Porteño; Bombo 2: Paranaense, Libertad, Independiente del Valle, Universidad Católica, Emelec, Corinthians, Colo Colo y Vélez; Bombo 3: Sporting Cristal, Deportivo Cali, Bragantino, Deportivo Táchira, Alianza Lima, Deportes Tolima, Colón y Caracas; Bombo 4: Always Ready, Talleres, Independiente Petrolero, Fortaleza y los ganadores de Fluminense - Olimpia (ida: 31), Everton - Estudiantes (ida: 0-1), Universidad Católica (Ecuador) - The Strongest (ida: 0-0) y América Mineiro - Barcelona (ida: 0-0).