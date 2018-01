El líder, festeja con sus vecinos detrás. Lucero dijo estar muy contento y con muchas ganas de mantenerse arriba.

Con una sonrisa dibujada en su rostro, Héctor Lucero subió al podio para recibir el solcito que se lleva de recuerdo cada ganador y, también, la camiseta de líder, que por correrse a primera hora de hoy la contrarreloj, prueba en la que los ciclistas van ataviados con un "enterito" especial, no podría largar con ella.



Consultado sobre cómo se vivía la experiencia de ganar en su tierra, confió que era la primera vez que lo hacía en la plaza chimbera. "Es una muy linda sensación. Se nos tenía que dar, veníamos trabajando bien y no teníamos suerte".



La alegría del Willy, fue mayor porque, aparte de ganar la etapa, también le había ganado una apuesta a Juan José Chica. Deuda que fue saldada apenas bajó del podio y se confundió en un abrazo con el creador del Giro del Sol.



Admitiendo que las contrarreloj no son su fuerte y que, muchas veces, asumió la realidad con una resignada sonrisa; en esta ocasión afirmó que saldrá a hacerla con todo. "No hay alternativa, saldré a fondo a defender la malla. La bonificación doble de la etapa de la tarde mantendrá la carrera abierta", afirmó.