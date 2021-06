Hacía rato que Argentina no jugaba para su gente. Hacía rato que la selección no podía mostrar toda la categoría que tiene en sus nombres y luego de seis meses, el reencuentro fue a medias. Es que ante un discreto y conservador esquema de Chile, Argentina se quedó con ese sabor a poco de un empate 1-1 que sonó a poco, más allá de que la propuesta fue ambiciosa pero no efectiva. Un empate que molesta, pero que en su costado positivo tiene como arista principal la vocación argentina de ser protagonista. No le alcanzó para ganar. Messi y su categoría, las ganas de De Paul, el enorme debut de Romero en la zaga terminaron siendo los puntos más altos de una Argentina que se quedó con las ganas en Santiago del Estero.

En la primera parte, todo el peso de ir a buscar corrió por el lado de Argentina. Con Di María de extremo derecho y Ocampos por la izquierda, el local empezó a trabajar su paciencia para circular la pelota, elegir el mejor pase y tratar de romper el férreo esquema chileno que armó dos líneas de cuatro bien pegadas y soltó solamente a Alexis Sánchez y el Turbo Vargas para aprovechar espacios en la contra. Hasta que a los 22" un pase de Di María para Lautaro Martinez forzó el error del grandote Maripan que se llevó puesto al ex Racing en el área. Penal que Messi, con enorme calidad, tradujo en gol definiendo al palo izquierdo de Bravo. Ese 1-0 abrió espacios, soltó más juego asociado y profundo en Argentina: De Paul tuvo una chance con un remate desviado. Argentina lo controlaba pero a los 36" un foul de Foyth derivó en un tiro libre que Medel buscó en el segundo palo para regalarle el gol a Sánchez que empató casi sin quererlo.

Argentina sumó 5 de 9 puntos en juego de local: acumula dos empates y una victoria.

En el complemento, la película fue la misma: Argentina proponiendo, Chile esperando. Pero en este contexto, el equipo de Scaloni se tomó más tiempo como para poder llevar el partido al libreto que quería. Chile, cada vez más retrasado, le cerró espacios. Pero se soltaron algunos nombres y Argentina empezó a vivir su mejor momento. Con Correa adentro, aparecieron algunas jugadas colectivas. Messi volvió a estar cerca del gol pero esta vez el vértice del arco le dijo no. Argentina insistía jugando, proponiendo y eso no era poco. Chile, cada vez más conforme con el resultado, se replegó y ya ni siquiera esperó una contra.

Argentina fue con el resto que tenía. Martínez estuvo cerca, Messi volvió a exigir a Bravo y en el rebote largo, nadie pudo definir. Empezó así a despedirse este reencuentro de la selección con su gente con ese sabor agridulce de saber que pudo ser más pero que no pasó del empate.

Juega y se opone

Brasil cerrará hoy la fecha de Eliminatorias recibiendo a las 21.30 ante Ecuador, pero el foco estará en lo que anuncien sus jugadores luego del partido. Es que Tité, el DT brasileño, anunció anoche que sus jugadores se oponen a la realización en su país de la Copa América y hoy lo harán saber públicamente. A su vez, Tité admitió que hubo una reunión de manera virtual con el presidente del país, Jair Bolsonaro, donde le dejaron en claro su oposición a jugar el certamen continental.

En tanto, ayer se disputaron otros dos encuentros: Bolivia 3-Venezuela 1 y Uruguay 0-Paraguay 0. Mientras que al cierre de la edición se medían Perú ante Colombia.

EL BALANCE DE LA PULGA

"Siento que se hizo un buen partido"

Certero. Lionel aportó su tanto mediante un penal.

Luego del empate en Santiago del Estero, Lionel Messi realizó su análisis y afirmó que "siento que se hizo un buen partido. Casi no tuvimos minutos de entrenamiento y el equipo estuvo firme en la presión que siempre queremos. Además, generamos riesgo en todo momento y apenas nos empataron con una pelota detenida que es una lástima".

El rosarino también se dio tiempo para hablar del homenaje a Maradona, previo al encuentro: "Sin dudas fue un partido especial. Todos sabemos cómo Diego sentía a la selección y al ser el primero sin él en vida, todos sentimos que fue diferente. En el festejo del gol de penal me acordé de él y por eso mi gesto hacia el cielo. Siempre sabemos que Diego nos va a estar apoyando porque amaba a la selección", afirmó el capitán.