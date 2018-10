Cristiano Ronaldo, que en los últimos días volvió a estar en el ojo de la tormenta por una denuncia de violación en 2009, volvió a quedar afuera de la lista de convocados para la Selección de Portugal, que en la próxima fecha FIFA enfrentará a Polonia por la Nations League y Escocia en un amistoso.

Luego de que el archivo de la denuncia haya vuelto a abrirse, algo que obligó al portugués a negar los hechos, Fernando Santos, entrenador de la selección portuguesa ratificó que la estrella lusa seguirá sin vestir la camiseta portuguesa al menos hasta 2019.

"Conozco bien a Cristiano y no creo que haya cometido un delito de ese tipo", afirmó Santos en la rueda de prensa en la que anunció la lista de convocados para los partidos contra Polonia, en la Nations League, y el amistoso contra Escocia.

El delantero de Juventus y capitán de Portugal no estará, explicó Santos, porque así se decidió en una reunión mantenida con el propio Cristiano y el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Fernando Gomes, al entender que era lo mejor para el jugador.

"Hubo una conversación a tres bandas. Acordamos que el jugador no estaría en esas dos convocatorias, en esta y la próxima, en noviembre. No voy a dar pormenores. Simplemente, después de una conversación entendimos que no sería posible convocar a Cristiano Ronaldo", comentó.

Fuente: TyC