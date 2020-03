Primer tiempo. Sebastián Brajkovic levantó para Maximiliano Gauna, que ataca ante el Millonario. El conjunto sanjuanino confirmó su favoritismo ante River y nuevamente está entre los cuatro mejores.

Salvo aquella ausencia en su primera experiencia en Liga, cuando UPCN llevaba meses de vida y del ruedo local saltó sin escalas a la A1 en la temporada 2007/08, desde entonces siempre jugó semifinales de la Liga Argentina de Vóleibol. Anoche volvió a marcar presencia y por 12da vez en 13 participaciones UPCN se metió entre los mejores cuatro del torneo al eliminar a River en cuartos de final, en un Aldo Cantoni que lució vacío. Distinta suerte tuvo Obras, que estaba obligado a ganar para seguir con vida pero cayó ayer ante Gigantes del Sur en Neuquén, por lo que se despidió del certamen. En los dos partidos no hubo espectadores ya que jugaron a puertas cerradas como medida de prevención ante el avance del coronavirus.



UPCN había ganado la semana pasada y ayer repitió el festejo ante River, por lo que cerró la serie 2-0 y ahora se medirá nada menos que ante Bolívar, que eliminó a Monteros. Anoche Los Cóndores no jugaron su mejor partido, pero tuvieron la virtud de sacarlo a flote, con mucha voluntad cuando su estilo de juego no apareció ante un aguerrido rival que nunca bajó los brazos. El máximo anotador de la noche fue el opuesto búlgaro Nikolay Uchikov, con 20 puntos. Ahora los sanjuaninos enfrentarán a su clásico rival, en una semifinal que bien podría haber sido la serie por el título.



Obras, por su parte, no pudo con el duro Gigantes del Sur, que definió la serie en su casa. Los dirigidos por Santiago Paredes cayeron por 3 a 0, con parciales de 25-19, 25-12 y 25-23 en el estadio Ruca Che. De esta manera, Obras no pudo repetir la gran campaña de la temporada anterior, en la que fue finalista. Anoche, los sanjuaninos arriesgaron y por momentos tuvieron buenos segmentos, pero el Dino fue más efectivo y más fuerte en ataque para sumar su 6to triunfo ante Obras esta temporada y meterse en semifinales. Se medirá ahora ante Ciudad, que dejó en el camino a Ateneo.

Cómo sigue el camino al título

La semana próxima comenzarán a jugarse las series de semifinales. En función de la ventaja deportiva, los mejor posicionados en fase regular abrirán de local y eventualmente también definirán en casa. A su vez, a diferencia de cuartos de final, las series de semifinales se jugarán al mejor de cinco partidos. De esta manera, se medirán Bolívar y UPCN en el estadio República de Venezuela; mientras que en Morón lo harán Ciudad y Gigantes.

Sin bombos, cantos ni banderas

La Liga no había tenido nunca en San Juan un partido a puertas cerradas, sin público, cantos ni banderas. Siguiendo las disposiciones de las autoridades sanitarias por prevención del coronavirus el partido se disputó sin espectadores, sólo con la presencia de los planteles, los asistentes y la prensa. En el Aldo Cantoni sólo se escucharon los gritos de los jugadores, los silbatos de los árbitros y algún que otro murmullo, lejos de las tribunas con los hinchas alentando y los globos de colores que tenían preparados los seguidores de UPCN para la ocasión.