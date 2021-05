Es cierto, apenas falta una fecha para el final de la ronda inicial pero todo está interesante y entretenido. Al fin y al cabo este formato con el que se juega en el fútbol de AFA trae grandes emociones en tiempos reducidos, algo ideal para contrarrestar la pandemia que vivimos. Ciertamente desnaturalizados los Campeonatos de Primera División, en los que jugaban todos contra todos a dos ruedas, estos torneos relámpago han logrado captar la atención de todos porque los protagonistas son varios prácticamente hasta el mismo final. Este fin de semana llegará a su fin la ronda inicial. Así se clasificarán los ocho equipos (cuatro por cada una de las zonas) a los cuartos de final. Ya se han metido en esa ronda cuatro equipos: Colón y Estudiantes por la Zona A. Y Vélez con Boca, por la Zona B.

El único que tiene su lugar asegurado es Vélez, ya inalcanzable por su puntuación. Será primero sí o sí de la Zona B. El resto tiene que esperar hasta el último partido. Si las posiciones finales quedan como están hasta este momento, los cruces de cuartos serían estos: Colón vs. Unión; Estudiantes vs. Talleres; San Lorenzo vs. Boca; River vs. Vélez. Son tan raras las vueltas que dan las casualidades que los santafesinos Colón y Unión, que este fin de semana jugarán el partido interzonal, podrían verse las caras una semana después en los cuartos de final. Ese es un tema llamativo, como el que puede aparecer si se da un cruce con superclásico. Es que si Boca termina segundo (que es bastante probable porque en potencia debería ganarle a Patronato) deberá enfrentar al tercero de la otra Zona, que es actualmente San Lorenzo. Ocurre que el Ciclón deberá jugar con Racing (que tiene chances de quitarle el puesto si le gana por dos goles de diferencia) y a la vez River enfrentará a Aldosivi. El agregado es que el Millonario tiene una diferencia de gol sustancialmente superior a San Lorenzo y Racing, por lo que podría quedarse con ese tercer puesto. Así las cosas, Boca y River se estarían eliminando entre sí en cuartos de final. Encima, entresemana hay Copas Internacionales, que a los que están en ellas les importa mucho. Y a eso se le agrega el coronavirus siempre latente.

El fútbol está en un momento convulsionado. Por la pandemia, Boca tuvo problemas en Ecuador e Independiente en Brasil. Por otras razones, River ni jugará en Colombia. Y entre sábado y domingo se estarán "sacando los ojos" por el torneo local. Que se venga nomás...