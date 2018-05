Cómodo. Así dijo que se sintió Carlitos Tevez en la Bombonera en el trascendental partido ante Alianza Lima, que terminó en goleada y clasificación.

Buenos Aires, Télam



Carlos Tevez, ídolo y referente de Boca, subrayó que confiaba en "la dignidad de los jugadores del Palmeiras", que superó a Junior por 3-1 y eso facilitó a los Xeneizes la clasificación para los octavos de final de la Copa Libertadores.



"Nunca dudé de la dignidad de los jugadores del Palmeiras, ni de su lealtad, ningún jugador sale a perder. Me preocupaba más lo que teníamos que hacer nosotros, no debíamos relajarnos", comentó el Apache luego de la goleada en La Bombonera.



"Jugamos bien todos. Se notó desde el primer minuto, me sentí muy cómodo en la cancha, hace tiempo que no sucedía. El partido fue raro porque nosotros teníamos la pelota, tocábamos para los costados y la gente iba gritando los goles del Palmeiras", recordó Tevez, en alusión al griterío de los hinchas con cada gol que anotaban los paulistas.