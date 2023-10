El defensor y referente de Racing Leonardo Sigali, quien en la derrota por 2-1 ante Platense el fin de semana pasado fue uno de los más silbados, desmintió que haya internas en el plantel y aseguró que "está bien" que la gente les exija mejores resultados.

En la rueda de prensa posterior a la práctica, el zaguero de 36 años expresó: "No nos gusta perder, se entiende el enojo y malestar de la gente. Tuvimos dos derrotas de local que duelen, una fue el clásico. Tengo claro que debo mejorar muchísimas cosas. Estamos para enfocarnos en el trabajo. No salí antes a hablar porque entendía que no era el momento, aunque puede ser un error mío, la gente necesitaba escuchar a alguien. Me brindo totalmente hacia el hincha, para eso estoy".

A su vez, descartó versiones que indicaban una pelea en el vestuario entre el volante Agustín Almendra y sus compañeros tras el clásico ante Independiente.