Los dirigentes de Gremio volaron de inmediato a Paraguay para hacer el reclamo en la Conmebol por la presencia del director técnico de River Plate Marcelo Gallardo en el vestuario. En la Confederación Sudamericana de Fútbol se recibió la protesta formal, pero Alejandro Domínguez, presidente de la entidad madre de fútbol sudamericano, sugirió que la protesta sea dirigida al Tribunal de Disciplina.



"El Gremio, al igual que cualquier club, siempre será bienvenido por la presidencia de Conmebol, pero cualquier reclamo debe ser presentado ante la Unidad de Disciplina en el tiempo y forma previsto por el Reglamento y será la jurisdicción exclusiva del Tribunal de Disciplina", escribió en su cuenta de Twitter Domínguez.



La intención de los brasileños es pedir la pérdida de puntos para River porque el "Muñeco", quien estaba sancionado, no podía tener ningún tipo de contacto con sus jugadores. Y el entrenador estuvo en el vestuario dándole indicaciones a sus dirigidos. "El sábado tendremos la decisión de la Conmebol sobre este tema. Queremos que se cumplan las reglas, no queremos que ganen los tramposos", dijo Néstor Hein, director jurídico de Gremio.



"El penal para River fue correcto y no hay nada que reclamar. Ahora, en el primer gol de ellos, como mínimo el árbitro del VAR debió informar al principal (el uruguayo Cunha). Me da mucha rabia quedar eliminado así. Conmebol dice que gasta millones de dólares con el VAR, ¿para esto? El Gremio fue robado", agregó molesto el dirigente.