Feliz. Así se hace notar la italiana que llegó a San Juan y hoy le da el toque de internacional al Cordillerano.

El 17 de julio próximo cuando tenga que retornar a su país natal, todos quienes integran el Club Hípico San Juan, la van a extrañar. Simona Pompilio es una estudiante italiana que está en San Juan por un intercambio cultural y hoy competirá en el Cordillerano haciendo el deporte que hace cuatro años practica en su país.



Por su carisma, su enorme sonrisa y su humildad, Simona ya se ganó un lugarcito en la familia hípica sanjuanina. Arribó a la provincia el 25 de agosto pasado para estudiar el Sexto Año de Ciencias Naturales en el Colegio Central Universitario pero recién en noviembre se enteró que en el Jockey Club se practicaba hipismo y no dudó en asistir. Con un claro castellano -que aprendió desde que llegó a San Juan- contó que pasó todo el verano en ese club y que extrañará cuando tenga que volver al Viejo Continente: "En Italia practico hace cuatro años y es un deporte que me encanta. Aquí me alquilan un caballo para que pueda saltar. Me integraron rápidamente y se portan como si fuera mi familia, en todo lo que necesito están presentes", comentó la chica que a sus 17 años se define como "hiperactiva": "No me gusta quedarme quieta, curso en la mañana y por las tardes reparto mis actividades entre gimnasia, un curso de gastronomía y este deporte tan lindo".



En su primera vez fuera de su país dice que conoció las Cataratas del Iguazú, Buenos Aires, Necochea, Mar del Plata, Cordoba y San Luis pero entre todos esos lugares eligió San Juan: "Me encariñé con San Juan, es una zona muy desértica y yo nunca antes había visitado un lugar así. Los lugares más lindos son el Valle de la Luna y los diques, la gente de acá que dice que San Juan no es lindo, no sabe apreciar la belleza de este lugar", manifestó.

El primer día contó con un buen marco

Por ser día laborable, la jornada de ayer tuvo un aceptable marco de público que se repartió entre las tribunas tubulares que rodean las dos pistas del Jockey y el paseo ubicado detrás de las pistas, allí se encuentra el paseo de compras en donde también se ubican los food truck y patio cervecero, quien también tuvo concurrida presencia ayer. La entrada es libre y gratuita y el único ingreso habilitado es por calle Paula. Hoy la actividad comenzará a las 8.30 y se extenderá hasta cerca de las 18 horas con las pruebas de mayores que le bajarán el telón a la segunda jornada.