Equilibrio. Lucas Biglia fue el responsable de balancear el mediocampoo argentino al que Sampaoli decidió imprimirle mucha vocación ofensiva. Argentina se sacó de encima a Italia con el peso de no contar con Messi.





Manchester, TELAM



El seleccionado argentino, sin su capitán Lionel Messi pero apoyado en las manos de Wilfredo Caballero, le ganó por 2 a 0 a Italia, el gran ausente del Mundial Rusia 2018, en un amistoso disputado en el estadio Etihad de la ciudad de Manchester, Inglaterra. El ingresado Éver Banega (30m.) y Manuel Lanzini (39m.) establecieron la ventaja en el segundo tiempo cuando el arquero argentino, que postergó al histórico Sergio Romero, ya era figura por varias tapadas salvadoras.



El equipo dirigido por Jorge Sampaoli encarará el segundo y último partido de su gira europea ante España, el próximo martes en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, donde se espera el regreso del astro del fútbol mundial.



Argentina sintió durante la primera media hora de juego la carencia de Messi, su capitán y emblema, quien se perdió el partido por una molestia muscular que trajo desde Barcelona. En ausencia de Messi, el seleccionado careció de tenencia de pelota y, por carácter transitivo, de circulación para poder combinar sus elementos de ataque en la medida deseada. A propósito, el "Pipita", que no jugaba en el seleccionado desde junio de 2017, tuvo a los 43 minutos una clarísima opción de gol pero su compañero en la Juventus, el brillante arquero Gianluigi Buffon, se la negó en un mano a mano.



Al reanudarse el juego, Italia tuvo el gol a su merced por un gravísimo error de Paredes. Ciro Immobile interceptó su pase atrás y habilitó a Lorenzo Insigne, quien definió desviado dentro del área ante la rápida salida de Caballero.



Enseguida, la apertura del marcador volvió a coquetear con Argentina con un cabezazo alto de Lanzini, en el contexto de un partido que ganaba en vértigo por un intercambio de ataques sin transiciones.



Caballero volvió a esforzarse para interceptar un centro al ras de Federico Chiesa y tapar dos disparos de Immobile y Antonio Candreva cuando apenas se llevaban jugados 17 minutos de la parte final. Una vez acomodadas las piezas, Argentina volvió establecer circuitos futbolísticos y a los 30 minutos, cuando el partido parecía ingresar en una meseta, llegó al gol tras un error de salida del rival.

Lio estaría el próximo martes ante España pero depende de su evolución muscular



Banega encaró al área, combinó con Lo Celso, recibió la pared y sorprendió a contrapierna a Buffon con un zurdazo cruzado desde afuera del área.



Italia sintió el impacto del gol, se fue desdibujando con los cambios y en el tramo final del partido Argentina fue efectivo para llevarse la victoria.



Tras una tapada de Buffon a Perotti, Higuaín lideró un contragolpe y habilitó a Lanzini, quien enganchó hacia el medio y vulneró el arco italiano con un derechazo alto.



Está por el buen camino



Por Walter Cavalli - Editor de Deportes de DIARIO DE CUYO



Sampaoli está encaminado. El DT sabe que le queda poco tiempo para armar sus estrategias. Esto que no pudo contar con Messi ni siquiera parece una casualidad. Es más bien una causalidad. Por ahí el técnico prefirió dejar al master en el banco por una molestia para probar un Plan B sin él. Y le fue bien. Porque el equipo respondió a la presión alta que le hizo Italia y dejó en claro que todos son jugadores de Selección. Tal vez no sean los “distintos”, como Messi, Agüero, etc, pero sí están capacitados para encarar un Mundial. Desde un arquero que sabe jugar muy bien con los pies (algo que no hace Romero) hasta la movilidad de Lanzini y Lo Celso, dos que pueden desequilibrar siempre.