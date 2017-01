El vicepresidente de Nueva Chicago y referente de los clubes del ascenso, Daniel Ferreiro, arriesgó en la jornada de ayer que ‘no habrá fútbol en todo el semestre‘, al desacreditar la nueva oferta que presentará la semana próxima la sociedad Turner-Fox para hacerse con los derechos de televisación de la AFA.



Ferreiro aclaró que esa propuesta, si eventualmente se concreta, no podrá ser homologada por ‘una Comisión Normalizadora que no tiene facultades para rescindir ni para firmar nuevos contratos‘.



En declaraciones al canal TyC Sports, el vicepresidente de Chicago, afín al dirigente sanjuanino Claudio Chiqui Tapia en su afán de mantener el ascenso unido, reclamó ‘una solución política para llegar a la solución económica‘ que reclaman unánimemente todos los clubes de AFA, frente al desfinanciamiento por la interrupción del programa Fútbol para Todos con el gobierno nacional.



Insistió en la necesidad de realizar ‘elecciones inmediatas‘ y abundó en que ‘no habrá ningún salvoconducto para los clubes sin institucionalidad‘ en la de AFA en calle Viamonte 1366.



Ferreiro explicó que la nueva oferta de Fox-Turner no podrá ser aceptada ‘de ninguna manera‘ si antes no se define un presidente de AFA votado por los clubes, para lo que la FIFA exige una previa reforma del estatuto.



‘Esta Comisión (el Comité de Regularización) está en AFA desde junio, supuestamente fue puesta por la FIFA para que reformara el estatuto y hasta el día de no ha convocado a una sola reunión para eso‘, advirtió el directivo que representa a los clubes de ascenso.



La sociedad estadounidense Turner-Fox asistirá el próximo martes a la Casa de Gobierno para realizar ante las autoridades nacionales un ofrecimiento para televisar el fútbol argentino, por un monto global que alcanzará los 3.500.000.000 de pesos requeridos por los clubes, según revelaron a la agencia Télam fuentes de AFA.



Turner-Fox aportarán 2.500.000.0000 de pesos por temporada; luego se abonarán 500.000.000 por tres ítems distintos (rating, nuevos abonados y distintas alternativas publicitarias); se sumarán 300.000.000 de streaming y también un nuevo sponsor, la empresa de telefonía celular Claro, que aportará otros 200.000.000.



La reanudación del Campeonato de Primera División está prevista para el fin de semana del 10 al 12 de febrero, aunque es una incógnita si se cumplirá.Fuente: Télam





Sudamericano

El seleccionado argentino Sub-20 buscará hoy en el clásico rioplatense frente a Uruguay conseguir su primer triunfo en el grupo B del torneo Sudamericano de la categoría que se desarrolla en Ecuador, después del pobre empate inicial ante Perú.



Los dirigidos por Claudio Ubeda intentarán, desde las 21.15 y con televisación de TyC Sports, cambiar la imagen que dejaron sobre todo en el primer tiempo frente al representativo incaico.



Sin volumen futbolístico, el equipo argentino se fue al descanso en desventaja y, con mucho más entusiasmo que ideas, recién encontró la igualdad en el último minuto del partido. “Quiero que Argentina juegue como en el segundo tiempo, buscando por todos lados y generando situaciones.



Esa es la intención de juego que pretendemos para el equipo‘, dijo Ubeda en la conferencia de prensa posterior al partido. El entrenador no podrá contar con el defensor Cristian Romero, expulsado en la segunda parte ante Perú, previo al empate albiceleste.



El seleccionado uruguayo también buscará su primer triunfo, ya que no pudo doblegar a Venezuela, pese a que contó con chances para hacerlo.

Cónclave

Martes, ‘el día’

Además de la propuesta formal que le hará Turner-Fox al gobierno nacional, el próximo martes se reunirán con una comitiva de dirigentes de Primera, que tienen como vocero de sus intenciones a Marcelo Tinelli.