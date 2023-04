Dos hechos salientes dejó la jornada de adelanto de la sexta fecha del torneo Apertura de hockey sobre patines denominado "Homenaje Carlos Nicolía", categoría varones, en primera división. Una es que el clásico del Pueblo Viejo entre Concepción y Social San Juan quedó en manos del equipo decano, que sigue firme en la segunda colocación del certamen. La otra es que UVT está cada vez más firme en la vanguardia de las posiciones y con su nueva victoria sumó 18 puntos en otros tantos en juego. Es decir, hasta ahora ganó todo.

El equipo trinitense tuvo que esforzarse para vencer, como visitante, a Caucetera por 8 a 6 luego de un partido intenso. En tanto el clásico que se desarrolló en la cancha de la Villa Mallea finalizó con la victoria de Social por 5 a 3, en otro choque equilibrado y de muchas emociones.

Festejo. Los jugadores de Social San Juan se unen para el abrazo celebrando uno de los goles ante su clásico rival: Concepción.

Banco Hispano trepó al tercer lugar en soledad al derrotar por 6-3 a Unión de Villa Krause. Mientras que una posición más abajo, es decir la cuarta, quedó en manos de Centro Valenciano, que goleó 8-2 en su visita a Sarmiento de Albardón.

El partido que completó la jornada de adelanto de fecha fue la victoria, de visitante, de Bancaria Sub/23 sobre Huarpes por 4-3.

La sexta fecha se completará esta noche (en todos los casos desde las 21.45 en primera división, disputándose previamente los partidos de segunda) con estos choques: Olimpia vs. Estudiantil, Bancaria vs. Aberastain, SEC vs. Estudiantil Sub-23, Colón Junior vs. Richet Zapata y Lomas de Rivadavia vs. Barrio Rivadavia.