Puntero. Así está Hispano (en la imagen en su partido frente a Estudiantil), que hoy visita a Social en cancha de Concepción. Partidazo.





Social-Hispano es el partido excluyente para esta noche. Es que el Decano (que está tercero) buscará ganarle al puntero Hispano, que además es el único invicto del torneo Apertura del hockey sobre patines local. Juegan desde las 21.45 en la Villa Mallea. Se palpita un partidazo.



El resto de la programación de hoy es: Olimpia vs. Richet, Aberastain vs. Sarmiento, Huarpes vs. Media Agua y Caucetera vs. UVT.



El viernes se completará la 7ma. fecha con éstos choques: B´ Rivadavia-Bancaria, Unión-Estudiantil, SEC-Valenciano y Concepción-Colón. En la oportunidad, Lomas cumplirá con fecha libre.