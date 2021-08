En el fútbol, lo méritos no se contabilizan. Se cuentan los goles. Y en esa cruel verdad, Sportivo Desamparados se quedó con las ganas de algo más en el estreno de Marcelo Fuentes al frente del equipo. Es que aún con todas sus limitaciones que le marcan la cancha, Desamparados fue más y tuvo las opciones más claras como para haber festejado una victoria que necesitaba para volver a empezar en el Torneo Federal A. Con algunas señales de nueva identidad, con más verticalidad en sus movimientos, con la ubicación de cada elemento donde tiene que ser, Sportivo intentó siempre ante el limitadísimo planteo de Camioneros que vino a San Juan a empatarlo como sea. La nueva idea de Fuentes revivió entusiasmo en Sportivo y de entrada se vio cómo buscó presionar a un Camioneros que arrancó con la idea de tener la pelota. Le duró apenas 10" esa idea porque bastó que Jofré, Décimo y Paz presionaran mejor para que naciera el partido que quería Desamparados. Claro, sin tanto rodeo, con más verticalidad en cada pelota y con la búsqueda de Bruno Rodríguez como referente para cada intento ofensivo. Eso sí, de volumen de juego, de fútbol vistoso, poco se vio pero así y todo, el Puyutano generó un par de ocasiones como para abrir el marcador en un discreto primer tiempo. A los 21" Matías Garrido no pudo conectar de lleno una pelota que bajó Rodríguez y su remate alcanzó a ser desviado por un defensor al córner siendo la más clara de toda la primera etapa. En el complemento, la apuesta más anímica que futbolística de Desamparados superó la tibia respuesta de Camioneros. Y es que Sportivo se lo llevó por delante y generó las chances como para poder coronar el debut de Fuentes con una victoria. A los 7" Bruno Rodríguez tuvo el gol cuando cabeceó al ángulo derecho del arco de Marcos Jara pero el arquero visitante sacó la pelota del partido para sostener el empate. Era más Desamparados y no importaban los caminos. Iba al frente, metía en todos lados y sumaba méritos como para sacar ventajas. Fuentes movió el banco. Metió a Santiago Ceballos y encontró un plus para ir a buscar lo que tanto querían todos. Llegó el momento decisivo cuando Santi Ceballos tiró la diagonal, buscó a Fede Paz y el centro del ex Peñarol lo encontró al mismo Ceballos en el segundo palo. Solo, vacío, saltó cabeceó y la pelota -caprichosa como siempre- dio en el travesaño, picó en la línea y no entró. Increíble, pero real.

La próxima

En la jornada 17 de la Zona 1, se invertirán los roles para los sanjuaninos. Peñarol, tras dos jornadas como visitante, volverá a ser local y recibirá a Cipolletti de Río Negro. Mientras que Desamparados será visitante de Huracán Las Heras en Mendoza.

Peñarol encontró el paso ganador



Dos salidas, dos victorias. Números redondos para el presente de Sportivo Peñarol que después de todas las cosas que pasó con el covid-19 y otros problemas, encontró el paso ganador en este inicio de la segunda rueda del Federal A y en tiempo de descuento, se trajo una enorme victoria desde Chivilcoy al derrotar por 1-0 a Independiente de esa ciudad bonaersense con un gol, de penal, de Francisco Salinas. Así, el Bohemio terminó facturando en su totalidad los seis puntos de las dos últimas fechas ya que la semana pasada había ganado ante Estudiantes en San Luis y ahora ante el Rojo en Chivilcoy. El proceso de Salvador Mónaco parece haber sorteado ya su tormenta y con 23 puntos se volvió a meter en los puestos de clasificación al Reducido, quedando a solo un punto de Desamparados en la tabla de posiciones. Dos semanas perfectas para el Bohemio que ya se prepara para recibir a Cipo.