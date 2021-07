No hubo tiempo de lamentos después de la derrota ante Cipolletti en Río Negro. Desamparados tendrá hoy la chance de tomarse revancha y volver a la senda victoriosa cuando reciba a Círculo Deportivo Nicanor Otamendi en un partido que abrirá la 10ma fecha del Federal "A".

Sportivo buscará volver a ser el que era. La caída en Río Negro dolió primero porque fue su segunda derrota en el torneo (la anterior había sido en la 3ra fecha ante Sol de Mayo) y segundo porque desde lo futbolístico el planteo víbora nunca fue claro, aún así el resultado terminó siendo abultado por errores que terminaron en goles. Eso intentará dejar atrás Desamparados hoy cuando reciba a uno de los equipos que parece recién ir encontrando su rumbo en el torneo. El equipo de Otamendi viene de conseguir su primera victoria en el certamen ante Villa Mitre y llegará a San Juan con ese envión anímico.

Desamparados sigue apostando a lo mismo y Bove cambiará lo justo y necesario. Por la expulsión de Bruno Rodríguez quien lo reemplazará será Santiago Ceballos. Santi siempre que entró desde el banco cumplió con su juego y actitud, y hoy estará de arranque jugando también con su hermano Lucas, algo que no se daba hace 12 años. Los hermanos se iniciaron juntos en la escuelita víbora y hoy volverán a jugar de arranque, la última vez que habían coincidido fue en el 2009. Lo demás no varía nada. Con eso Sportivo irá buscando la victoria. Está metido en la pelea pero no se conforma con eso y quiere volver a la senda triunfal.