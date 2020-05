Diego Maradona realizó ayer un descargo a partir de un recuerdo de su etapa como jugador del seleccionado y aseguró que "la 10" siempre será suya. A través de un posteo en Instagram, el DT de Gimnasia rememoró los 35 años que pasaron de un partido de Argentina ante Venezuela por las eliminatorias para "México 1986" y marcó las diferencias con el fútbol actual. "Le digo a los periodistas, que hoy hacen mil comparaciones, que no se puede comparar. Antes no era como ahora", afirmó y agregó "con todo esto quiero decirles que yo no me borré. Que yo NUNCA me saqué la camiseta de la Selección. No le mientan a la gente. Que la cuarentena no les afecte, muchachos. Porque aunque en algún momento yo no haya estado, la 10 va a ser siempre mía".



Andanzas

Hoy se emitirá en España un documental con el paso de Maradona por el Sevilla en la década del "90. En la previa, un compañero del plantel, José Prieto, recordó que "Diego salía con todos nosotros a cenar, pero él a las 12 de la noche no se iba a dormir ni loco".