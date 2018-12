Debutantes. Tal cual lo demuestran en sus cortes de pelo, los chicos de Paraná tuvieron su bautismo por participar por primera vez en el Mundialito. Los pequeños viven el torneo a lo grande.

En Paraná, capital de Entre Ríos, el hockey sobre patines no se vive de la misma manera que sí se siente en San Juan. Pero en el club Neuquén, el grupo de 30 chicos que comenzaron con este deporte, se apasionaron tanto que uno de sus sueños era llegar al Mundialito y este año lo pudieron cumplir. Esa institución entrerriana es una de las debutantes en el XXIX Encuentro Internacional de Hockey sobre Patines en categoría Mini denominado "Francisco Montes".



El certamen organizado por Bancaria y que pone en juego la Copa DIARIO DE CUYO cuenta este año con la participación de 62 equipos: 42 de varones que disputan el Mini y 20 restantes que juegan el Sub-13 femenino. Y así como tiene equipos que tradicionalmente llegan cada año a San Juan, las puertas están abiertas para que se sigan sumando desde todos los puntos del país. Este año la invitación llegó a Neuquén, un pequeño club de la capital entrerriana que si bien tiene como fuerte el fútbol, el hockey ya comienza a crecer y hoy ya cuenta con medio centenar de ilusiones que se desviven por el deporte del stick y la bocha.



"Para ellos era un sueño venir a San Juan. Sabíamos de este Mundialito y todos los años nos entusiasmábamos en viajar; hasta que por fin esta vez se nos dio", contó una mamá. Es que la mayor sorpresa de los pequeños deportistas es la relevancia que tiene el hockey en San Juan. "Por algo son la capital del hockey del país. Se nota en la importancia que le dan a este torneo y lo bien que está organizado: las canchas son un lujo, se cumple en todos los detalles organizativos. Sinceramente es un lujo estar participando en este certamen", contó otro papá. Y no es para menos, el Mundialito "Francisco Montes" tiene como sedes el Cantoni más las canchas de Olimpia, Estudiantil y Social San Juan, todas cuentan con las recientes remodelaciones y los imponentes techados inaugurados en este último ciclo.



Los chicos dirigidos por Andrés Domez y Matías Leiva, son: Agustín Romanelli, Benjamín Ozuna Fernández, Santiago Carrivale Demartini, Mateo Luna Ruhl, Francisco San Martín, Santiago Lisa, Santiago Gauna, Matías Amembi y Bautista Francoviche y son acompañados, además, por una decena de papás. Los pequeños de Neuquén están alojados en el albergue del Cantoni.



"Cumple con todo lo que los chicos necesitan, nos atienden excelente", contaron.



Esta semana si bien el objetivo principal en San Juan es disputar del Mundialito con el gran nivel hockístico, también aprovechan para hacer nuevas amistades con chicos de todo el país y en los ratos libres los padres ya se habían asesorado para llevarlos a conocer el dique de Ullum.



Aunque, claro, para los pequeños lo principal es jugar y divertiste en el parquet del mítico Cantoni.



Ayer hubo un momento de emoción en el Mundialito Francisco Montes-Copa DIARIO DE CUYO. Es que tal cual viene ocurriendo años anteriores, Bancaria tuvo la gran iniciativa de destinar un día a la solidaridad. Este año la jornada fue denominada "Todos por Alma", una pequeña de un año y medio que padece una grave malformación en su intestino que no la deja desarrollarse con normalidad. Ayer, se recibieron pañales y elementos no perecederos para la familia Videla, además de destinarle toda la recaudación de entradas de las cuatro canchas.

Se cerró la primera instancia

Ayer tuvo lugar la tercera jornada de actividad del XXIX Encuentro Internacional de hockey sobre patines "Francisco Montes". Con los encuentros disputados durante todo el día se completó la Fase Clasificatoria y quedaron definidos los equipos que lucharán por la Fase Campeonato que irán por la Copa DIARIO DE CUYO pero también habrá varias rondas consuelo para que todos los chicos sigan en competencia, pero eso se terminaba de definir anoche al cierre de esta edición en reunión de delegados.



Centro Valenciano goleó ayer a León Prado Verde por 19 a 0 en el choque que abrió la jornada en el Cantoni, mientras que después Social cayó ante Maipú Giol por 1 a 0, Olimpia Azul derrotó por 10 a 0 a la U de Chile y Aberastain venció a Neuquén por 11 a 2. En el femenino San Martín de Mendoza cayó ante la U de Chile por 1 a 0. En Olimpia, el SEC venció a Huracán por 5 a 4, Estudiantil Blanco le ganó a La Colonia por 8 a 2, Richet y Zapata dio cuenta de su poderío y venció a Murialdo por 11 a 5, UVT A derrotó a Vilanova por 5 a 1 y Casa de Italia goleó a Corazonista por 11 a 0. En Social, Barrio Rivadavia abrió venciendo por 6 a 5 a Andes Talleres, Sarmiento igualó 1 a 1 con San Agustín y Estudiantil Verde también empató pero con San Martín por 2 a 2. En el femenino, Valenciano venció a la U de Chile B por 8 a 3 y San Agustín batió a IMPSA por 3 a 0.