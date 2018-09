Antecedente. En marzo pasado, en Mendoza, se dio el último superclásico. Lo ganó River 2-0 con los goles del Pity Martínez e Ignacio Scocco y se coronó campeón de la Supercopa Argentina.

Boca y River jugarán hoy, a partir de las 17.45 en la Bombonera, una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino, por la sexta fecha de la Superliga, con cambios obligados en el elenco de Guillermo Barros Schelotto y el ingreso de Carlos Tevez por Mauro Zárate, y con la posible inclusión, en River, de Enzo Pérez por Juan Fernando Quintero.



El árbitro del cotejo será Mauro Vigliano, según dispuso la AFA, luego de que se confirmara una lesión de quien era número puesto para dirigir el cotejo, el misionero Néstor Pitana. El árbitro de la final de Rusia 2018, padeció una tendinitis aquileana. Incluso, se hablaba que el gringo iba a tener su último encuentro "importante' en su trayectoria ya que tendría decidido dejar el arbitraje a fin de año para sumarse a la Conmebol como asesor.



El "Xeneize", que, al igual que River tiene la mira puesta en la Copa Libertadores, intentará ampliar el historial del enfrentamiento entre ambos, que lidera por 10 triunfos en 200 encuentros.



En el último Superclásico jugado a comienzos de noviembre del año pasado, por la octava fecha de la Superliga, Boca superó a River en el estadio Monumental de Núñez por dos a uno, con goles del colombiano Edwin Cardona y el uruguayo Nahitan Nández. Leonardo Ponzio había logrado la transitoria igualdad.



El "Mellizo" confirmó entre los titulares a Tevez en lugar de Zárate, al juvenil mediocampista Agustín Almendra en reemplazo de Pablo Pérez y la variante obligada de arquero Agustín Rossi por el lesionado Esteban Andrada, quien sufrió una fractura en el maxilar en el partido ante Cruzeiro de Brasil, por la Copa Libertadores de América.



Por lo tanto, Tevez completará el tridente ofensivo del local junto a Cristian Pavón y Darío Benedetto.



Mientras que en el lateral izquierdo se ubicará Emmanuel Mas, el sanjuanino que para este choque recuperará la titularidad al darle descanso al uruguayo Lucas Olaza. "Sentimos que llegamos en buenas condiciones a un partido tan importante para todos como un superclásico. El equipo está encontrando su mejor versión y eso nos brinda tranquilidad de seguir por este camino", apuntó el Mellizo.



En cambio, el director técnico "Millonario", Marcelo Gallardo, aún no confirmó oficialmente la formación titular, pero mantendría casi la misma alineación que consiguió el empate con Independiente el miércoles por Copa Libertadores, solo con el posible ingreso de Enzo Pérez.



El ingreso del ex volante de Estudiantes de La Plata y Valencia de España le aportaría a la visita mayor marca en la mitad de la cancha, mientras que si juega el colombiano Quintero, River tendría más juego en ese sector.



Por otra parte, Gallardo seguirá sin poder contar con Ignacio "Nacho" Fernández, ausente de último momento en Avellaneda por molestias físicas y que no estará disponible, ya que no se encuentra al 100 por ciento. "Nosotros sabemos cómo disputar esta clase de partidos y eso nos hace sentir muy tranquilos en la previa", apuntó el Muñeco.



Boca acumula hasta ahora diez unidades y se ubica a apenas tres del líder Racing Club, mientras que River, que está invicto aunque sólo lleva ganado un partido (a San Martín de San Juan por cuatro a uno) totaliza siete puntos.

GAGO SE PLANTÓ



Enojado y sin Reserva

Incógnita. Es el futuro de Gago tras su decisión de ayer.



Al volante de Boca Fernando Gago, sin lugar ni entre los titulares ni entre los suplentes del equipo de Guillermo Barros Schelotto para enfrentar a River, le propusieron jugar en Reserva para no perder (o ganar) ritmo futbolístico, y la reacción fue negativa y llena de calentura. La incertidumbre con él es tanto a corto como a largo plazo...



La confirmación de un mediocampo titular con Nández, Barrios y Almendra lo sacaron del equipo que irá de arranque. Y en el banco de suplentes competía con Pablo Pérez (figura con Cruzeiro), Emanuel Reynoso (vuelve a concentrar) y Edwin Cardona. Cuando le dijeron de jugar con los pibes del Flaco Schiavi hoy desde las 10, entendió cuál era su lugar. Y no le gustó nada...



De esta manera, el principal capitán del plantel no tendrá su clásico. No debería haberlo sorprendido la decisión, dado que hasta Tevez quedó afuera de los concentrados frente a Huracán por una cuestión futbolística. Pero luego de haber coqueteado con el retiro y haber hecho un esfuerzo para regresar después de una grave lesión (en lo que va del semestre jugó con el Globo, Libertad de Paraguay y San Martín de Tucumán), pensaba que podía estar. Los Mellizos no pensaron lo mismo. Y, a esta hora, en el club nadie puede asegurar cómo seguirá esta historia.







De luto