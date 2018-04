No te vayas, Gino. Steve Kerr, DT de Golden State y ex compañero de Manu en los Spurs, le pidió que siga jugando.

La temporada de NBA finalizó antenoche para Emanuel Ginóbili y San Antonio Spurs con la caída del equipo texano por 99 a 91 ante Golden State Warriors, que se adjudicó la serie por la Conferencia Oeste por 4 a 1, y, como sucedió el año pasado, queda en duda la continuidad del escolta bahiense la próxima temporada. "Vamos a esperar para tomar la mejor decisión. Como siempre digo me tomaré unas largas y merecidas vacaciones y dentro de unas semanas (posiblemente dos meses) daré a conocer qué decidí", remarcó Manu, tras la derrota.



Ginóbili no es de apresurar decisiones y la temporada 2018/2019 de la NBA comenzará en octubre próximo. El zurdo tiene la opción de tomar una cláusula en su actual vínculo con el club que puede asegurarse jugar la próxima campaña. Pero ese no es un tema que desvele al mejor basquetbolista argentino de todos los tiempos. "Si hay algo en lo que no pienso ahora es en la próxima temporada. Sólo pienso en descansar, estoy haciendo el lógico duelo luego de quedar eliminado en postemporada. Se termina una ilusión muy grande y hay que pasar por este momento difícil", describió en el vestuario tras la caída.



Si Ginóbili decide retirarse, ese será el lugar de su despedida, al que cerrarán como si el destino se empecinara en mezclar algún involuntario tributo como éste en honor a su carrera profesional con 16 temporadas en la NBA con otro que ya tiene preparado su franquicia y que será la de retirar para siempre la camiseta 20 que usó todo este tiempo.



De hecho, con sus puntos antenoche se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en anotar más de 2.000 puntos en play off.





La mirada del Chapu



Andrés Nocioni, quien formó parte con Ginóbili de la célebre Generación Dorada, habló sobre la chance que el zurdo haya disputado su último partido como profesional. "El deportista tiene una fecha de caducidad y Manu está cerca por más que el quiera jugar una temporada más. Todos los partidos van a ser los más importantes para él porque sabe que cada vez le quedan menos por disputar", sostuvo el Chapu. A su vez, agregó que "Manu está impecable. Si él se retira, lo hará por una razón personal y entendible de edad. Yo tomé una decisión bastante similar estando bien físicamente. Me retiré porque empecé a sentir que mis prioridades ya no eran estar en una cancha de básquetbol".