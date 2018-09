Facundo Della Motta (Chevrolet) se ubicó 11mo ayer en la primera clasificación del TC Pista, que se presenta en el autódromo de La Pedrera, en San Luis. El sanjuanino quedó a 1s065/1000 de quien fue el más veloz ayer, Elio Craparo (Ford). Hoy, la clasificación definitiva se llevará a cabo a las 11,10 y las series comenzarán a las 14. La final, en tanto, será mañana a las 11,50.



Facundo, que viene de terminar noveno en Paraná, no pudo ingresar a los Play Off de la Copa de Plata (está 13ero en el campeonato y solo entran 12), pero todavía tiene serias aspiraciones de lograr por el título, ya que si suma una buena cantidad de puntos puede llegar con posibilidades a la última fecha del campeonato.



Joaquín Naranjo afrontará hoy la tercera fecha del Campeonato Argentino de Karting en el kartódromo de Río Cuarto, en una jornada en la que tendrá clasificación, prefinal y final.



El sanjuanino, integrante del equipo oficial Expirit Argentina, compite en la categoría Cadetes y ayer cumplió con la sesión de ensayos. Utilizó las dos primeras tandas para conocer el circuito y en la tercera logró tiempos de punta. Ya en la cuarta, en la búsqueda de seguir bajando los registros, tuvo un toque con un rival y el karting no quedó en las mejores condiciones tras rodar por el pasto. Hoy la clasificación será a las 11, luego la Pre Final y a las 15,15, la primera final del fin de semana