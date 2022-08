Cuando a Facundo Della Motta le tocó ir al copón con las bolillas, el segundo lugar de la grilla ya había salido sorteado y los dos mejores escenarios posibles para el azar eran acertar a la esfera con el 1 o con el 3 (de ahí para atrás, podía tocarle hasta el puesto 16). Y al sanjuanino le fue bien, porque se quedó con el tercer puesto para la largada del Desafío de las Estrellas, la carrera especial del Turismo Carretera en el Circuito San Juan Villicum y que se da en el marco de los 85 años de la categoría.

Récord de autos. En total, 49 vehículos conformarán la grilla de largada

en el Villicum. Es récord en la temporada.

El Desafío de las Estrellas es diferente porque su formato de competencia no incluye clasificación ni series, sino una final más larga que lo habitual y una grilla que se arma por sorteo. Precisamente, anoche se realizó la ceremonia en el autódromo. Con récord de inscriptos, pues 49 pilotos largarán la prueba, los protagonistas fueron divididos en tercios de acuerdo a la posición en el campeonato, con la particularidad que los del último grupo fueron los que sacaron las bolillas para los puestos de adelante (del 1 al 16). Entre las más codiciadas, justamente las de la primera fila, a Martín Ponte le tocó la 2. Luego siguieron saliendo otras, alternando los pilotos según los tercios, y entonces fue convocado Della Motta al escenario. Y al piloto de la Dodge número 44 le tocó en suerte la bolilla con el tercer puesto de partida.

"Por supuesto que quería la 1 pero no me puedo quejar, me viene muy bien", dijo un exultante Della Motta, quien de esta manera ocupará su mejor lugar de partida en una final esta temporada (en 2019 lo hizo desde la pole, cuando sacó la bolilla 1 en el Desafío de las Estrellas).

En el autódromo. La ceremonia del sorteo tuvo todo el glamour y fue

seguida por un buen marco de público.

Por su parte, el sorteo de la parrilla para la carrera válida por la penúltima fecha de la etapa regular del TC se extendió durante dos horas y el puesto 1 recién salió en el orden 42, es decir, casi sobre el final de la ceremonia. A quien le tocó la pole fue al mendocino Matías Jalaf, quien vuelve a la categoría y compartirá fila con Ponte.

Detrás entonces largarán Della Motta y Augusto Carinelli, mientras que el puntero del campeonato, Agustín Canapino lo hará desde el puesto 41.

Hoy, en tanto, están previstos entrenamientos del TC (a las 11 y a las 15) y la final se disputará mañana a las 13,10.

SANJUANINOS

Hoy, el turno de Martínez y Naranjo en la pista

Local. Joaquín Naranjo correrá hoy por primera vez en San Juan, ya que en su anterior paso por el karting compitió siempre en otras provincias.

La jornada de hoy tendrá acción no sólo con los entrenamientos del TC sino con la clasificación del TC Pista, con Tobías Martínez, y la Fórmula 3 Metropolitana, con Joaquín Naranjo, quienes son los otros representantes sanjuaninos en el Villicum.

Tobías (Chevrolet) tendrá entrenamientos a las 8,55 y a las 13; mientras que la clasificación para armar las series de mañana se disputará a las 17,50. El sanjuanino sigue sumando experiencia en el TC Pista, al que ascendió esta temporada.

Por su parte, Joaquín Naranjo correrá por primera vez en San Juan. El joven piloto saltó del karting a la Fórmula 3 Metropolitana y está acumulando kilómetros. Ayer se disputó la clasificación para la carrera 1 y Naranjo quedó 32do. La prueba se disputará hoy a las 17,20. En tanto que hoy desde las 10, la F3M realizará la clasificación