En un episodio lamentable y ajeno a la decisión de este medio de poder realizar la cobertura periodística del Desafío de las Estrellas, la carrera especial del TC en el Circuito San Juan Villicum, DIARIO DE CUYO lamenta no poder llevar la información a sus lectores. Esto se debe a que la organización de la categoría prohibió la tarea de este diario, pese a que el equipo periodístico estaba acreditado en tiempo y forma para poder realizarla. Los problemas de acreditación que tiene la ACTC no pudieron ser solucionados por la organización pese a que este medio cumplió con los requisitos solicitados, al punto que ayer en la tarde el equipo de periodista y fotógrafo tuvo que marcharse del autódromo sin poder realizar su trabajo.

La Asociación Corredores de Turismo Carretera tiene un sistema de acreditación de dos etapas para la prensa. Una implica completar un formulario online en la web de la categoría y la otra consiste en la presentación de nota membretada del medio y la certificación de la aseguradora de trabajo, con cláusula de no repetición. Ambos pasos fueron cumplidos por DIARIO DE CUYO, pero cuando el viernes el equipo periodístico fue a retirar la acreditación, la solicitud del periodista designado por este medio no figuraba en el sistema, según aseguraron en la casilla de Acreditaciones de la categoría (en la puerta del autódromo). No obstante, este diario pudo brindarles a sus lectores la cobertura del sorteo de la grilla de la carrera.

Ayer, tras gestiones realizadas para intentar solucionar el inconveniente generado por la propia ACTC, por segunda vez fueron presentados los requisitos de acreditación solicitados. Sin embargo, en la casilla de la ACTC nuevamente el sistema no registró los datos del periodista. Tras relatar los pasos dados, el empleado tras la ventanilla aseguró que su área no podía hacer nada, ya que la situación dependía de Prensa de la misma entidad, con la cual, según sus palabras, no podían comunicarse. Cuando ese empleado preguntó a su colega quién estaba en el área en cuestión, realizó un gesto de desdén y aseguró que ya otros periodistas habían tenido los mismos inconvenientes. Ante la insistencia de DIARIO DE CUYO para poder acceder a un responsable que pudiera simplemente destrabar el permiso para trabajar -dado que todos los requisitos formales estaban debidamente cumplidos-, la respuesta fue terminante: "No es problema mío".

En la puerta del autódromo aún y luego de llamadas a Prensa de la Secretaría de Deportes, que intentó mediar para que este diario pudiera hacer su cobertura, el periodista pudo ingresar al Villicum pero sin pulsera de acreditación: era sólo un permiso provisorio hasta poder llegar a alguna autoridad de la categoría. El fotógrafo asignado ya contaba con pulsera de prensa y chaleco, que la categoría facilita para identificar a los reporteros gráficos. El fotógrafo se desplazó hacia la calle de boxes para generar imágenes y accedió por el lugar correspondiente que le indicó el personal de Seguridad.

Sin embargo, en medio de esa tarea, otro guardia impidió su trabajo y fue convocado a la carpa de Prensa, indicando una irregularidad con el chaleco y el área en cuestión. En Prensa le retuvieron el chaleco (es una especie de sanción, ya que implica no poder seguir desplazándose por los lugares permitidos sólo para fotógrafos) y allí se dio otra situación que dejó en evidencia la desprolijidad organizativa. Cuando el fotógrafo brindó los datos que le solicitaron, el sistema informático no lo tenía registrado como acreditado, cuando paradójicamente ya le habían asignado con anterioridad chaleco y pulsera, algo que sólo se hace con los fotógrafos acreditados. Así, el equipo periodístico de este medio no podía estar en zonas restringidas para Prensa porque ya no sólo el periodista, sino tampoco el fotógrafo, figuraban en los registros de la categoría para esta fecha (y técnicamente tampoco podían seguir en el autódromo, pues de lo contrario era necesario el ticket de ingreso, que cuenta con el seguro correspondiente).

Ante la imposibilidad de que la organización brindara algún tipo de solución ante nuevos pedidos de poder ejercer el derecho a trabajar, y con reiterada insistencia en que los requisitos habían sido cumplidos, este medio finalmente tuvo que retirarse del autódromo sin poder realizar la cobertura correspondiente, porque la ACTC se lo prohibió.