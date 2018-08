Positivo. Fabricio Persia mostró el buen potencial del tándem piloto-auto y volvió a acomodarse entre los 10 mejores de la categoría.





El TC2000 pasó por San Luis y hubo dos sanjuaninos en pista, con suerte dispar. Fabricio Persia se ubicó sexto, mientras que Tobías Martínez debió abandonar por un choque. El ganador, en tanto, fue Hernán Palazzo.



Persía había largado cuarto, pero perdió posiciones tras la partida al arriesgar en una maniobra de superación. Pese a retrasarse en el clasificador, pudo recuperar hasta el sexto lugar. "Estoy muy contento con el balance. Estuve en el lote de adelante y quizás faltó un poco de ritmo en el auto. Pero o importante es que avanzamos mucho y en cualquier momento podremos dar una sorpresa", dijo.

El toque. Este es el momento en que se produjo el incidente de Tobías Martínez (auto cruzado), que lo obligó a abandonar.



A su vez, Martínez no pudo ver la bandera a cuadros en su debut en la categoría. Venía 19no cuando lo chocaron de atrás (fue Nicolás Traut), su Fiat Línea se fue contra el coche de Scalbi y se dañó la columna de dirección. "Venía muy bien, con muy buen ritmo. Pero me pegaron de atrás y me dejaron sin nada", señaló.