Giro. Pablo Alvarez busca darse espacio para sacar su remate letal. La albiceleste sumó un punto ante los lusitanos.

Fue emotivo siempre. Parejo también. A diente apretado. Y no se sacaron ventajas. Los seleccionados de hockey sobre patines de Argentina y de Portugal empataron 1-1 tras un gran partido.



Primer tiempo y partido de laboratorio. Los dos pensando en no dejar espacios. Siendo celosos en las marcas. Algo más ofensivo el equipo del Negro Páez y ciertamente encerrado en defensa y dispuesto al contragolpe por parte de Portugal.



Y dentro de ese panorama ambos prefirieron pegarle de larga distancia antes de buscar meterse en el área rival. Nicolía estuvo cerca. Helder Nunes también. Todo era parejo. Equilibrado. Sin sorpresas.



Sobre los 7" entró Pascual por Nicolía y en la primera que tuvo casi abre el marcador. El equipo lusitano no se quedó y Gonzalo Alves no pudo empujar al gol un gran centro de un compañero.



Ahí nomás Alvarez y Pascual se quedaron con las ganas de gritar. Y desde ese momento las llegadas argentinas dominaron el panorama. Ordoñez, cayéndose, casi marca. El Nolo Romero, con dos tiros fuertes dejó sin reacción al arquero rival pero la bocha se fue apenas alta en ambos tiros.



Hasta que a los 15 minutos, Portugal se puso sorpresivamente en ventaja. Fue tras un tiro desde lejos de Gonzalo Alves, que rozó en uno de los patines de Ordoñez y dejó sin chances a Grimalt. Lejos de sentir el tanto en contra, la Argentina siguió firme en ataque. Como el día anterior el Negro Páez fue moviendo en forma permanente el equipo. Portugal, tranquilo por la ventaja, esperó y salió rápido de contra. Así se fue el primer tiempo. Con la apretada ventaja lusitana.



En el segundo tiempo, la Argentina salió dispuesta a empatar. Y lo logró cerca de los 5 minutos, cuando Portugal cedió un libre directo por llegar a la décima falta. Lo ejecutó Ordoñez y lo atajó Guirao. Claro, el arquero se había adelantado. Repetición de la falta y ahora sí Lucas Ordoñez la mandó al fondo para el empate.



Al equipo del Negro Páez se lo vio más tranquilo de ahí en más. Otra vez quedaron en cancha los que habían ingresado como suplentes.



Y, como los nervios empezaron a ganarse el partido. Hasta se vieron roces. Portugal pudo desnivelar pero Nunes eligió pegarle de primera en un libre directo y Grimalt desvió su tiro.



Después uno de los árbitros les sacó tarjeta azul a Nunes y Nicolía y el tiempo que quedó se diluyó sin otro cambio, sellando el empate. A pesar de esa oportunidad que se le dio a Nalo García en el último segundo.



Luego, llegaron los libres directos donde Portugal se quedó con una pequeña sonrisa final. Hoy viene lo importante.