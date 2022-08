Talleres, de Córdoba estuvo en ventaja en tres oportunidades, pero Patronato, de Paraná logró empatarle para finalizar 3 a 3 el encuentro de la 14ta. fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) que se jugó en estadio Mario Kempes.



Los goles del local fueron concretados por intermedio de Lucas Suárez (4m. PT), Michael Santos (3m. ST) y Enzo Díaz (15m. ST), en tanto que los goles del equipo entrerriano fueron de Sebastián Medina (27m. PT), Nicolás Castro (7m. ST) y Marcelo Estigarribia (30m. ST).



La ‘T’ sigue sin encontrar el rumbo en el certamen, se mantiene en la parte baja de la tabla con 13 unidades y en la Anual está penúltimo, sólo delante de Lanús.



Los de Facundo Sava, por su parte, suman así su cuarto encuentro sin derrotas (2 triunfos y dos empates) y se mantienen con 22 unidades junto a River en la sexta posición del torneo actual, aunque sigue en el último lugar de la tabla de los descenso, con un promedio de 1.022 y en una situación muy comprometida.



Buen comienzo del local, empujado por su público tomó rápido protagonismo de las acciones y al minuto de juego avisó con un remate apenas de Santos, pero un par de jugadas más adelante Rodrigo Garro ejecutó un preciso tiro libre para el propio Santos, su cabezazo dio en el palo y en el rebote bien ubicado Suárez empujó al gol.



Con el correr del juego el ‘Patrón comenzó a manejar la pelota con el buen rendimiento de Castro y el despliegue de Franco Leys, y así en una salida larga los defensores locales dudaron y la pelota le quedó en la puerta del área a Medina, quien con un zurdazo cruzado anotó el primer empate para su equipo.



Fue parejo a partir del tanto de Castro el resto de la primera mitad, con ambos elencos buscando, por lo que el trámite era de ida y vuelta, aunque sin acciones de real peligro en los arcos.



Similar inicio tuvo el complemento, otra vez la fórmula Garro-Santos le dio rédito al local, pero esta vez el uruguayo no falló y con un gran cabezazo, tras un centro del ex Instituto acomodó la pelota junto al palo derecho de Facundo Altamirano, para poner nuevamente arriba a los de Pedro Caixinha.



Duró poco la alegría para la ‘T’, porque Castro encontró nuevas fallas en la defensa local y tras un mal despeje pudo poner en tablas nuevamente el marcador con un tiro desde afuera del área, que se desvió en Rodrigo Villagra y complicó al arquero Guido Herrera, que se esforzó pero no pudo sacar.



No se resignaron los cordobeses, y otra vez Garro intervino para asistir a un compañero, en este caso al lateral izquierdo Díaz, que bajó el baló y sacó un tiro cruzado para anotar el 3 a 2 que comenzaba a tranquilizar a los hinchas, que llegaron en buen número al Kempes.



Pero Patronato tenía sus armas, la ‘T’ no estaba sólido en defensa y los de Paraná pudieron volver a empatar con el tanto de Estigarribia, que le ganó la posición a Díaz sobre el segundo palo y de cabeza anotó el nuevo empate para su equipo. El centro había llegado desde el sector izquierdo por intermedio del ingresado Axel Rodríguez.



Ninguno se conformó con el empate y por eso los últimos minutos fueron vibrantes, con ambos buscando llevarse los tres puntos y generando chances que no se concretaron por las buenas intervenciones de los arqueros Herrera y Altamirano, que se lucieron en uno y otro arco.



En la continuidad del torneo, Talleres visitará el próximo lunes a Platense, mientras que los de la capital de Entre Ríos recibirán el martes a Argentinos Juniors en su estadio.