El sanjuanino Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, rompió el silencio en medio de la polémica por los arbitrajes, criticó las suspicacias que se generaron y aseguró que Boca está arriba de todos por mérito propio, no por ayudas externas.

"Si Boca va puntero hace 400 y pico de días por algo es. Yo soy el primero que quiero que haya más transparencia en el fútbol", aseguró el Chiqui, en diálogo con Continental (AM 590) y desde Porto Alegre, en la previa de la final de la Recopa Sudamericana.

Además, el mandamás del fútbol argentino agregó: "No es liviano lo que se le está haciendo pensar al hincha. Pueden haber errores arbitrales, pero son seres humanos. Elizondo tiene la responsabilidad de conducir y marcar los errores".

Por último, Tapia expresó que los dichos no le molestan, pero sí a sus allegados. "No me afectan las declaraciones sobre mí, quizás sí a mi familia, porque soy padre. Hay gente malintencionada, pero hay que ayudar y construir desde adentro", concluyó.