Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), advirtió anoche que el retorno a los entrenamientos de los distintos planteles de la actividad local se dará "cuando todo el país esté en la fase 4" del aislamiento social por coronavirus.



En un video difundido a través de las redes sociales del organismo que rige los destinos del fútbol en la Argentina, el máximo dirigente de la institución aclaró que "la vuelta a los entrenamientos será cuando todo el país esté en fase 4" del aislamiento social y obligatorio dictado por el Gobierno Nacional, en marzo pasado.



De este modo, la AFA garantizará que todos los conjuntos estarán "en igualdad de condiciones y ninguno podrá disponer de alguna ventaja deportiva".



'Chiqui' Tapia contó que "de los 123 equipos profesionales que componen el mapa del fútbol argentino" hay un notorio predominio de aquellos que tienen sedes e instalaciones en el sector denominado AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires).



"El 59 por ciento de los clubes está en el AMBA", sostuvo el presidente de AFA, con el propósito de argumentar la imposibilidad de un rápido retorno a las prácticas, desde el momento en que la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires se mantienen como zonas de mayor riesgo de contagio.

#Institucional Medidas de previsibilidad e igualdad para el regreso de la actividad https://t.co/EPxXP1WxOp — AFA (@afa) June 16, 2020



Tapia resaltó, además, que no es aconsejable "trasladar el virus al interior del país", razón por la que descartó, de plano, la chance de que la actividad pueda reanudarse –en lo inmediato- en alguna provincia que había ofrecido albergar los entrenamientos de los principales clubes del fútbol argentino.



"Tenemos que ser responsables y minimizar los riesgos de contagio", dijo el titular de AFA, elegido el mes pasado para comandar los destinos del fútbol hasta la temporada 2025.



El dirigente aseguró también que "se conformó una Comisión Médica, con los principales profesionales de los clubes que trasladará el protocolo que la AFA ya tiene armado".



En ese sentido, Tapia distinguió que habrá diferentes protocolos de seguridad, según las posibilidades económicas de equipos que intervienen en "Primera División o Primera Nacional" o de otros que "actúan en las otras categorías". "No es lo mismo un protocolo para Primera División o Primera Nacional que otro que hay que presentar para clubes profesionales que no cuentan con la estructura de los primeros", dijo.



Tapia aclaró que ese protocolo "será evaluado y aprobado por el Ministerio de Salud", que otorgará el visto bueno para la reanudación de la actividad con las prácticas de los planteles.



Por último, el Presidente admitió que la AFA "está trabajando" para abastecer a los distintos clubes de "los fondos económicos" necesarios como para "subsistir en el marco de esta pandemia". "Sabemos que no es fácil para la mayoría de las instituciones del fútbol argentino pero el compromiso del Comité Ejecutivo es ayudar para intentar que el fútbol vuelva", concluyó.



Este anuncio de Tapia tuvo su correlato inmediato con la programación de la primera reunión virtual a través de 'Zoom' entre los representantes de los 24 clubes con él y con el flamante presidente de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), Marcelo Tinelli.



En principio este encuentro se iba a realizar ayer, con la participación del propio Ministro de Salud, Ginés González García, con quien sí se reunió Tapia en las últimas horas, según anunció el propio presidente de AFA este martes, y ahora, ya sin la presencia de este funcionario, se llevará a cabo el próximo viernes a las 19.

Fuente: Télam