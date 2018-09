Acompañando. Claudio Tapia ya está con la delegación argentina en los Estados Unidos para los amistosos.

Ya instalado en territorio norteamericano, el presidente sanjuanino de la AFA, Claudio Tapia, dio a entender que los dirigentes se tomarán su tiempo para elegir al conductor. "Priorizamos el proyecto y después veremos el nombre", aclaró en TyC Sports, donde aseguró que todavía no se reunieron con ningún entrenador.



En tanto, el Chiqui elogió a Marcelo Gallardo, uno que suena para tomar el cargo de forma definitiva. "Tiene muchísimas cosas. Cuenta con un cuerpo técnico muy profesional, es muy objetivo en lo deportivo y con lo que quiere realmente conseguir. Te das cuenta de cuáles son sus objetivos claros cuando ves jugar a su equipo. Gana los partidos que hay que ganar", sostuvo.



También, el máximo directivo se refirió al cortocircuito que se dio con Josep Guardiola, quien habría sido sondeado en su momento. "Es un tema terminado, quedó aclarado. Nunca hablé de números, la nota fue clara, después juegan algunas cosas que no tendrían que pasar. La nota fue muy sana, nunca hablé de cifras ni números", sintetizó



Sobre la posibilidad que vuelva Gerardo Martino, Tapia afirmó que "tengo una excelente relación con él y, por respeto a la relación que tenemos, hoy no hablamos de ningún nombre. Hay técnicos que están a la altura de las circunstancias: Gallardo, Simeone, Martino, Pochettino".