Reconocido. Jorge Chica expresó que el Gobierno local, con el gran impulso de Uñac para el deporte, sí reconoce lo hecho por Tellechea y le brindará el respaldo necesario.

El mismo día que Gonzalo Tellechea era premiado su terna en la fiesta del “Deportista del Año” de DIARIO DE CUYO, desde el ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) se emitía un comunicado informando sobre la suspensión de la beca al triatleta por “no haber tenido logros objetivos o equivalentes”. “Me parece una total ignorancia de los dirigentes del ENARD para bajar así porque sí sin analizar bien los resultados, mientras los sueldos de ellos suben”, expresó molesto el sanjuanino.

“Mi objetivo fue llegar a Río y me sacaron la beca, tendré que aspirar a menos”, ironizó.

El 48vo puesto conseguido en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, que significó la segunda cita olímpica para Tellechea, puede haber sido determinante según el criterio del ENARD. Pero el Ente Nacional no tomó en cuenta la maratónica y fructífera carrera que hizo el sanjuanino para lograr la clasificación a Río. “Son cosas que no se entienden. No me gusta decirlo pero me sobran resultados para lograr las equivalencias que ellos toman en cuenta. Estos dos últimos años han sido los mejores de mi vida hablando de resultados. Conseguí más de cinco top ten a nivel de serie mundial y soy el mejor sudamericano ranqueado con un sexto puesto, no entiendo”, siguió quien junto a Romina Palacio, Flavio Morandini y Martin Bedirian, también integrantes del seleccionado argentino, quedaron al margen del beneficio económico.

Golpe. Tellechea se mostró golpeado anímicamente por no ser reconocido por las autoridades a nivel nacional pero valoró el apoyo de San Juan.

La beca que recibía Tellechea de parte del ENARD era de 6 mil pesos mensuales, mientras que la Secretaría de Deportes de la Nación aportaba 5 mil. Una cifra total (11 mil) que puede parecer poco sabiendo la gira que debió realizar Tellechea para conseguir la clasificación a Río, sobre todo por el valor que tiene el dólar en la actualidad. Además, desde la Secretaría de Deportes de San Juan recibe otra beca que según explicó ayer el secretario Jorge Chica, podría incrementarse si desde el ENARD no revierten la decisión.



“Vamos a interceder para que reestablezca esa beca, entendemos que están en plena reorganización pero de no ser así, San Juan lo apoyará”, contó Chica y explicó: “Quizás nuestra beca siga siendo la misma, pero lo apoyaríamos en lo que necesite en su planificación. Queremos que se dedique solo a entrenar, es una forma de reconocer su esfuerzo porque es un deportista extraordinario para San Juan”, subrayó.



“Los golpes que no matan, fortalecen”, expresó Tellechea, quien continúa entrenandose en triple turno y mañana 1 de enero saldrá a correr 20 kilómetros, tal cual lo estipula su agenda de entrenamientos.