Ciudad verde. La mañana sanjuanina se vio interrumpida por la maratón que colmó las calles de camisetas verdes. Capital, Rivadavia y Zonda fueron las sedes de la prueba.

Sin atenuantes. Con toda su experiencia y con un sinfín de logros deportivos en sus espaldas, el santafesino Nicolás Ternavasio inscribió su nombre en la Maratón Internacional de San Juan que disputó ayer la cuarta edición. Organizada por el "Adventure Pro", la prueba de 42 kilómetros tuvo al santafesino como campeón entre los hombres y en la rama femenina dominó una sanjuanina: la atleta local Betina Linares logró que la victoria quedara en casa.



La competencia que tuvo además distancias de 21, 10 y 5 kilómetros, contó con 1.200 atletas: 700 sanjuaninos y 500 foráneos, que llegaron de casi todas las provincias del país y también algunos competidores de Brasil, Chile y Uruguay que le dieron el toque de internacional.



La prueba tuvo un circuito inédito y que fue en descenso en cuanto al terreno y la altitud. Es que en los 42K se unió Punta Negra con la capital sanjuanina finalizando en el Teatro del Bicentenario. Eso llevó a que los atletas bajaran los tiempos y batieran nuevos records. Ternavasio completó los 42K en 2h37m37s, superando el tiempo logrado por el sanjuanino Oscar Oro, ganador de la edición 2018 quien había marcado 2h44m47s. Betina Linares, en cambio, fue una de las once mujeres que se animaron al gran desafío de los 42K y logró repetir el título del año anterior. La sanjuanina marcó ayer 3h04m02, tres minutos menos que el tiempo del año pasado cuando marcó 3h07m12s.



Lo cierto es que la mañana y el mediodía de ayer se vio colmada de camisetas verdes, la remera oficial de la prueba. Es que partiendo desde Punta Negra, el pelotón bajó por la Ruta Interlagos para atravesar el departamento de Zonda. En el Camping de Rivadavia se puso en marcha la prueba de 21K y en plena Ruta del Sol largaron quienes hicieron 10K. En tanto que el multitudinario pelotón que hizo 5K se puso en marcha desde el Patio Alvear. Todas visitaron el Cantoni, el Parque de Mayo, la Catedral y culminaron en el Teatro.



Además de Ternavasio y Linares, en las restantes distancias dominaron los sanjuaninos. En 21K los campeones fueron Fabio Figueroa (1h07m30s) y Valeria Paniagua (1h28m02s), en 10K: Santiago Riboli (32m35s) y Gisela Tobares (37m05s) y en 5K: Nicolás Fernández (16m39s) y Julieta Molina (20m19s).

Un título más para la vitrina del multicampeón

Chapa. El santafesino es archiprofesional en lo que hace. Esta vez inscribió su nombre en la maratón sanjuanina.

Tiene un sinfín de títulos, por eso este campeonato obtenido en la Maratón Internacional de San Juan se suma a una vitrina superpoblada que Nicolás Ternavasio tiene en su casa de San Vicente, Santa Fe. "Estoy súper feliz. Fue una hermosa competencia que contó con muy lindos países que tiene San Juan", contó el ganador apenas culminada la competencia. El santafesino, que en noviembre cumplirá 36 años, se dedica profesionalmente a preparar sus competencias, incluso escribió un libro y brinda charlas en el interior del país sobre maratones. En abril pasado se consagró campeón en Mar del Plata en 50 kilómetros en pista, registró un nuevo récord argentino con una marca de 3h07m54s. También con el seleccionado argentino corrió en el Iberoamericano de Maratón consiguiendo un cuarto puesto en Caracas, Venezuela y fue sexto en el Campeonato Nacional de España de Maratón en Castellón, España.

El tri. La sanjuanina ganó por tercera vez el premio mayor entre las chicas. No practica running profesionalmente, aunque dice que la apasiona.

Betina Linares logró el tricampeonato en 42K

Es sanjuanina y de las cuatro ediciones que lleva disputándose la Maratón Internacional de San Juan, ella logró inscribir su nombre en las últimas tres ediciones. Betina Linares ganó ayer en la distancia mayor, la de 42 kilómetros, y para ella resultó una victoria vital, sobre todo porque no llegaba con la mejor preparación. Es que es mamá de tres pequeños y no se dedica plenamente a la disciplina. "Para mí es un gusto que me doy corriendo, lo tomo como un hobby porque es algo que me apasiona. No llegaba con la mejor preparación pero me animé y por suerte se me dio. Es un evento que no me puedo perder cada año", contó Betina quien no competía desde enero pasado. "En San Juan falta que la gente se anime más a competir en 42 kilómetros de calle. Ojalá el año que viene sean muchos más quienes se animen", contó.