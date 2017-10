Foto histórica. Nico visitó la redacción y en la oficina de fotografía posó junto a la imagen de su victoria en la Ruota d"Oro, clásica para ciclistas sub-23. Es el primer argentino que ganó una prueba en Europa vistiendo la casaca nacional.

Aunque por las noches ronde en su cabeza la imagen de los últimos 500 metros del Mundial de Bergen, en el que tenía como objetivo entrar entre los diez primeros y, porque no, pelear una medalla. La lluvia que había encharcado parte de la calle a la salida de una curva, fue uno de los motivos por los que se "ensució" el embalaje y quedó encerrado. "Al final tenía mucha bronca porque sabía que estaba para más", contó el campeón argentino sub-23 absoluto (en abril se coronó en contrarreloj y línea, en el certamen de San Luis).



Acompañado por su novia, Paula Fernández, llegó a la redacción y explicó que está esperando novedades desde Europa. "Ahora voy descansar un poco y dentro de un par de semanas, empezaré con las tareas de pretemporada. ¿Donde correré? Aún no se, se habló de algunos equipos, pero todavía nada en concreto. En el Unieuro me ofrecieron seguir la próxima temporada. Si debo quedarme un año mas en el Unieuro lo haré con gusto. Me trataron muy bien".



Hoy comenzará la participación del seleccionado sanjuanino en los Argentinos de Pista en Esperanza y "Nico" será una ausencia ilustre. Campeón argentino sub-23 de vueltas puntuables en 2015 y de scratch en 2016; el joven pedalista contó que durante este año el equipo le propuso que preparara la pista para los panamericanos, pero decidió enfocarse en la ruta. "Me encanta la pista y éste año me lo propusieron, pero le apunté al Mundial de ruta y estuve un mes entrenando con Maxi (Maximiliano) Richeze en Livigno, una ciudad italiana ubicada en la frontera con Suiza, donde él me orientó en muchos temas referidos a la elección de momentos para embalar, de dietas a seguir y también de como encarar la montaña. Le estoy muy agradecido porque en ese mes aprendí muchísimo", contó.



Tras completar 8.140,5 kilómetros de competencia, divididos en 60 días, según destaca el sitio especializado firstcycling; Nico comentó que hubo competencias donde sufrió mucho. "La Volta a Portugal, fue tremenda. Era demasiada montaña. En la mayoría de las pruebas de Europa hay montaña, pero tenés algunas etapas no tan duras".



Justamente, cuando se le preguntó sobre como convive con las subidas, dijo que es un tema en el que ha notado un crecimiento. "Cuando los repechos son de cuatro o cinco kilómetros me siento cómodo. Pero hay carreras con mucha inclinación y allí solo suben fuerte los escaladores", afirmó.



Consultado sobre las diferencias entre el ciclismo europeo y el nuestro, confió que "son grandes". "Son muchas y grandes. Empezando en lo económico, yo estuve en un conjunto continental y tenía dos bicicletas, una para entrenar y otra para correr, con diferentes juegos de ruedas y otras ventajas, que acá por una cuestión de presupuestos no pueden cubrirse como se debe".



A la hora de analizar los sprinter, Nico no dudó. "El mejor es Kittel (Marcel, el alemán del Quick-Steep) y ahí nomás están Gaviría (Fernando, el colombiano del mismo equipo belga) y Sagan (Peter, el tricampeón mundial de ruta); son unos monstruos, después vienen un grupo importante, entre los que están el italiano Elia Viviani con quien corrí en el GP Marco Pantani", afirmó.

"Si debo quedarme un año más en el Unieuro lo haré con gusto. Me trataron muy bien"

NICOLÁS TIVANI - Ciclista



Tras una temporada muy activa, el "Ardilla" Tivani, se tomará un respiro para luego encarar otro año en Europa. "He madurado mucho y pienso que en la próxima temporada tomaré decisiones más acertadas", concluyo.

Buen año

4 Triunfos logró en el año: Los nacionales de ruta sub-23, en CRI y línea. 1 etapa en Vta. Bulgaria y la Ruota d"Oro. Fue 2do (línea) y 3ro (CRI) en los panamericanos y fue 3ro en una etapa de la Vta a San Juan.