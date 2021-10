Aunque su objetivo de máxima está fijado para tres meses más adelante, más precisamente entre el 30 de enero y 6 de febrero cuando se correrá la 39º Vuelta a San Juan, Nicolás Tivani sigue agrandando su figura victoriosa. El bicampeón sanjuanino de ruta se impuso ayer en la primera etapa de la 10ma Vuelta a Cutral Co, competencia de cuatro etapas que empezó a disputarse ayer en la petrolera localidad rionegrina.

Tivani y Alejandro Quilci, compañeros en el equipo de la Agrupación Virgen de Fátima, lograron coronar una fuga que ellos dos y el local Martín Gariglio (JC Competición) iniciaron cuando faltaban 40 kilómetros para la meta.

El viento, permanente en esa zona, complicó la tarea de los pedalistas. El mismo ganador de la competencia lo comentó al portal de Facebook de "Voces del Ciclismo": "El viento se hizo sentir, aunque la gente de acá dice que hoy no corrió como es habitual", explicó quien viene dulce porque hace un par de semanas ganó la "super" clásica del ciclismo de montaña, Desafío al Río Pinto, en las serranías cordobesas. Y, el fin de semana pasado, se impuso en la Vuelta del Oeste Riojano, ganando las tres etapas disputadas en Chilecito.

Nicolás junto a su compañero Quilci, conocedor de la zona pegaron un palo en un lugar donde el camino se endurecía por el viento cruzado y un falso plano que complicaba la tarea de los pedalistas. Llegaron a tener casi un minuto de ventaja, la que se achicó a medida que se acercaban al final, porque en el pelotón trabajaron afanosamente los hombres del SEP-San Juan y Gremios por el Deporte, que junto a los pedalistas del Shania Competición asumieron la responsabilidad de la persecución.

Finalmente, los tres fugados culminaron los 120 kilómetros de esfuerzo con 35 segundos de ventaja con respecto al pelotón donde arribaron los hombres fuertes del resto de los equipos, entre ellos Juan Pablo Dotti y Leonardo Cobarrubia (SEP) y Laureano Rosas (Gremios), con los jefes de filas del resto de los equipos.

La Vuelta a Cutral Co, carrera que por la pandemia de covid-19 no se disputó el año pasado, continuará hoy con otra etapa en pelotón, de 110 kilómetros. El domingo por la mañana se correrá una crono de 10 kilómetros, y por la tarde se cerrará la carrera con un parcial de 90 kilómetros que se desarrollarán en un circuito urbano en el centro de Cutral Co.





La "Doble Casuarinas"

Con la vigésima edición de la Doble Casuarinas, continuará hoy su temporada de ruta la Agrupación Provincial de Ciclismo Libre.

La que se correrá esta tarde, desde las 16.30, es la tercera competencia del calendario y la que puede considerarse como primera "clásica".

Las inscripciones comenzaron a recibirse ayer, pero quienes no haya podido registrar su participación tienen tiempo hasta las 12 de hoy en el local de "Cuvar Competición", Avenida España 1.315 (sur).

La concentración está prevista para las 15.30 frente a la planta de la empresa Maverick (Av. Joaquín Uñac, entre 6 y 7, Pocito). Desde allí se partirá hasta el distrito veinticinqueño que da nombre a la prueba.

Matías Malla ganó en la prueba de apertura de la temporada, el "Circuito Ruta del Sol". Mientras que el jachallero Ángel Ormeño lo hizo en el Circuito Aniversario Nacional Fútbol Club.