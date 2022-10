Final de un fin de semana complicado para Tobías Martínez. La 12ª fecha del TC Pista en el Autódromo General San Martín de Comodoro Rivadavia en la provincia de Chubut, le fue esquiva al sanjuanino, que debió abandonar en la final de domingo por un toque múltiple que terminó por perjudicarlo con un fuerte golpe en la trompa de la Chevy.

El campeón 2020 del TC Pista Mouras ocupó ayer sábado el 12º puesto en su serie, la más lenta de las dos, y por ello la final de hoy debió largarla desde la fila 12, en el cajón 24º de partida. Una largada más que correcta, le da una ganancia de un puesto en la primera vuelta, llegando a la vuelta 4 en el puesto 21º y con un buen rendimiento, ganando tres puestos desde la largada.

Sin embargo todo cambió para el piloto de la Chevy #107 de Las Toscas Racing, ya que entrando en el cuarto giro, el despiste de Elio Capraro (Ford) provocó el ingreso del auto de seguridad y la leve ventaja que algunos pilotos lograron en pista, se redujo a cero. En la vuelta 6 se retira el pace car y en el relanzamiento, transitando la curva 3, Pedro Boero (Ford) hace un trompo, lo golpea en el camino a Hernán Palazzo (Dodge), quedando ambos afuera, pero provocando un desparramo de autos que evitaban el impacto con estos dos despistados.

Es en ese momento cuando desacelera y frena en forma exagerada el “Morro” Iglesias (Chevrolet) y Tobías que venía detrás de él, no pudo evitar el impacto, y por más que volanteó, lo golpea con su costado izquierdo, tomado algo de elevación, y al tomar contacto nuevamente con la pista, el sanjuanino termina en la parte interna con toda la trompa rota e imposibilitado de seguir en carrera.



“Una lástima no haber podido terminar la carrera. Veníamos bien, ganando puestos y después de la salida del auto de seguridad, se cruza un Torino (Boero) delante nuestro, y comenzando a esquivar autos, quien venía por delante me clava los frenos (Iglesias) y no puedo evitar pegarle por atrás”, comentó Tobías explicando la maniobra que provocó el abandono en Comodoro Rivadavia. La carrera fue ganada por Facundo Chapur (Torino).