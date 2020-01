La Vuelta en marcha. El gobernador Uñac y el secretario Chica, junto a los ciclistas invitados y dirigentes deportivos locales, nacionales e internacionales en la presentación de ayer en la Plaza Seca.

La plaza seca del Centro Cívico fue el escenario elegido para desarrollar, ayer a última hora de la tarde, la reunión de prensa y presentación de la 38va edición de la Vuelta a San Juan. La presencia de las figuras principales del pelotón captaron la atención de los aficionados que asistieron con la expectativa de "robarles" una selfie. Varios lograron su objetivo porque los corredores respondieron gentilmente tantas muestras de cariño.

El gobernador de la provincia, Sergio Uñac, y el secretario de Deportes, Jorge Chica, encabezaron la nómina de funcionarios y dirigentes que completaron la mesa de autoridades.

Cada uno en su momento hizo referencia a la jerarquía que ha ganado año a año la competencia, cuya organización equipara a las competencias más importantes del mundo.

Los siete ciclistas: Evenepoel, Gaviria, Alaphilippe, Richeze, Barbier, Sepúlveda y Martin.

El gobernador Uñac agradeció a los dirigentes de la Federación Sanjuanina y del Pedal Club Olimpia, también destacó la tarea de todas las áreas de gobierno que están afectadas y que realizan con esmero y pasión su tarea, aportando su granito de arena para que la carrera crezca y les dio la bienvenida a los integrantes del pelotón en la persona de cada uno de los ciclistas que lo acompañaban.

Por su parte, el secretario Chica elogió la tarea de su gente, "que trabaja días de 25 horas" y el aporte indispensable del personal de otros Ministerios (Turismo y Salud) con los que conforman un bloque sólido que "sin horarios" está al servicio de la carrera.

También dirigieron la palabra el presidente del Pedal Club Olimpia, Juan Pacheco, y el vicepresidente de la UCI y presidente de Copaci, Juan José Peláez.

>> LOS PROTAGONISTAS

MAXIMILIANO RICHEZE - Team UAE Emirates

"Tengo muchas expectativas en mi nuevo equipo y junto a Fernando (Gaviria) nos hemos preparado para empezar bien desde la primera etapa. Físicamente llego bien y con ganas de brindar buen espectáculo".

PETER SAGAN - BORA-hansgroe

"Estoy muy contento de volver a San Juan. La carrera tiene muy buen nivel y llego con ganas de ganar. No será simple porque hay muy buenos sprinter (estaba entre Richeze y Gaviria) pero lo intentaremos".

JULIAN ALAPHILIPPE - Deceuninck Quick Step

"Me satisface volver a San Juan. El año pasado me fue muy bien y en esta ocasión llego con una mejor forma física. Nosotros buscaremos ganarla. Hemos trabajado para empezar bien el año en Argentina".

EDUARDO SEPÚLVEDA - Movistar Team

"Para mí siempre es muy grato correr en San Juan. Me he entrenado muy bien porque es una carrera muy exigente. Me han tirado a mí la responsabilidad de ser el líder, pero también viene Oliveira que hace muy bien la crono".