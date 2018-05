Complicados. Así calificó Lionel Messi los primeros tres partidos del Mundial en Rusia.

Lionel Messi se refirió al objetivo de la selección argentina en el próximo Mundial y aunque nuevamente marcó cuál es la situación actual del equipo, dejó en claro su intención en lo que será su cuarto torneo ecuménico: "Ganar en Mundial es la ilusión, el sueño de nosotros y de todo el país. No somos candidatos porque tuvimos un proceso complicado, costó clasificarnos. Estamos a full, día a día. Nos haremos fuertes para pelear contra cualquiera. Es lo que deseamos en el grupo. Todos queremos lo mismo, conseguir un título importante. Tenemos una linda oportunidad. Vamos en búsqueda de eso. Dejaremos todos. Tenemos jugadores impresionantes", destacó.



Sobre lo que representó volver a jugar de locales en la Bombonera, el zurdo destacó que "pude jugar otra vez en este estadio y le agradezco a la gente el afecto. Sentí el cariño de todos. Esto nos da energías para disfrutar. Va a viajar mucha gente a Rusia. Nos vamos con esa ilusión".





Respecto de cómo espera sea el Mundial, el rosarino fue claro: "Hay que ganar para tener tranquilidad en la previa. Tenemos tres partidos complicados en la primera fase. Vamos a tener que trabajar y correr. En el Mundial se dan resultados que uno no imagina. Casi nunca se da la lógica".

Reconocimiento



En la previa al amistoso contra Haití, en el césped de La Bombonera, la AFA decidió realizarles una distinción a los futbolistas campeones mundiales tanto en "Argentina 1978" como en "México 1986". El público los ovacionó a todos.

Por los países

Colombia

El volante colombiano y de Boca, Wilmar Barrios, sostuvo que "cuando no pude jugar en Boca el último partido por la Copa Libertadores se habló mucho y mal de mí. Que no quería jugar, se dijo. Si no hablé antes fue para evitar polémicas".

Egipto

El seleccionado que conduce Héctor Cuper, Egipto, no tendrá a su figura Mohamed Salah, en el debut del Mundial el 15 de junio ante Uruguay. Se espera que el diez se recupere de su lesión en el hombro recién para el segundo encuentro.

Nigeria

El entrenador de Nigeria, Gernot Rohr, tuvo un gran gesto con Carl Ikeme, arquero del Wolverhampton que sufre de leucemia, y lo llevará al Mundial. La intención es que pueda apoyar a sus compañeros mientras se recupera.

España

La UEFA comunicó ayer que no sancionará al defensor del seleccionado español y del Real Madrid, Sergio Ramos, por el golpe al delantero Mohamed Salah y al arquero, Loris Karius, ambos del Liverpool, tras la final en la Champions League.------ Destacado Inicio ------