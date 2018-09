Buenas épocas. Mario Frack alistó la HM, que hacía muchos años no había sido arrancada, y ambos se alistaron para viajar a Chile, donde se disputará una nueva fecha del campeonato de motociclismo.

La última carrera fue hace un cuarto de siglo. El expiloto Mario Frack entonces dejó de lado la HM 100, un prototipo sanjuanino que recorrió autódromos y ganó campeonatos en los 80 y 90, para pasar a motos japonesas y de mayor cilindrada en el Argentino. Luego llegó el retiro y si bien a lo largo de los últimos años tuvo algunas incursiones aisladas, este domingo será diferente. Frack desempolvó la HM guardada en el taller y empezará a correr el Campeonato de Clásicas que conforma el calendario del Chileno de Velocidad de motociclismo.



"Nos invitaron a correr y después de algunas idas y vueltas decidimos encarar el proyecto. No sabemos cuántas fechas haremos, pero la primera será este domingo. Va a ser especial porque estoy cumpliendo 42 años de mi debut en el motociclismo y volver a competir con la HM tiene mucha carga emocional", expresó Frack, quien el domingo disputará las series clasificatorias y luego la final en la categoría hasta 100cc.



La HM es un prototipo que creó el preparador Horacio Más, de ahí las iniciales del nombre. Fue fabricada sobre la base de una Puma 98, a la que le colocaron una caja de 3 marchas (la Puma original tiene caja de 2 marchas), al motor le pusieron un cilindro y un cigüeñal hechos a mano y le diseñaron una carrocería aerodinámica. Con la HM-100, Frack conquistó títulos sanjuaninos y cuyanos y también fue doble campeón chileno.



"Hace exactamente 25 años, en una carrera por el Argentino en Rosario, corrí por última vez con la HM. Recuerdo que venía primero pero abandoné por una pinchadura. Luego salté a una categoría de mayor cilindrada y la moto quedó en el taller de Horacio", recordó el sanjuanino. Si bien en 2013 la sacó para girar en una exhibición en un festival de motos clásicas en San Rafael, esta vez la moto volverá a correr por los puntos.



Frack, en tanto, regresó en 2010 a competir después de su retiro y de hecho salió campeón en Chile; mientras que el año pasado volvió a sentir la adrenalina de la velocidad cuando fue invitado por Matías Soto a una prueba especial del Chileno de Velocidad. "Tengo ya 57 años, pero no puedo alejarme de las motos. Son una pasión para mí y para este nuevo desafío lo especial es volver a correr con la HM. Cuando la volvimos a hacer arrancar para ver en qué condiciones estaba nos emocionamos casi hasta las lágrimas con Horacio. Sin dudas que no será una carrera más la de este domingo", expresó Frack.

Mario Frack debutó en el motociclismo en 1972, en una carrera disputada en El Pinar.

Se viene la 6ta fecha y corren sanjuaninos

El próximo domingo se llevará a cabo la sexta fecha del Campeonato Chileno de Velocidad, que tiene a varios sanjuaninos como protagonistas. En la lista de interesados en participar de la competencia que se llevará a cabo en el autódromo Villa Olímpica de la ciudad de Quilpué están Matías Soto (foto), Nicolás García (el más benjamín de todos con apenas 14 años), Luis Mercado, Carlos Morales e Ignacio Rodríguez.



La fecha se desarrollará íntegramente el próximo domingo, con las series de clasificación y luego las finales de cada categoría. En la última presentación, los sanjuaninos coparon los podios pues Mercado, Soto, Morales y Rodríguez lograron resultados positivos. Ante la falta de competencia de motos de pista en San Juan, Chile y el Súper Bike Argentina son las opciones para los pilotos sanjuaninos.