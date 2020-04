El ciclista Maximiliano Richeze, primero de los seis deportistas argentinos de alta competencia que fueron diagnosticados con coronavirus y ya recuperado, reveló ayer que tuvo "miedo e incertidumbre" cuando estuvo internado en cuarentena en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos (EAU).

"Tuve un poco de miedo e incertidumbre porque era un virus nuevo y los doctores no sabían cómo iba a evolucionar. No se sabía mucho del virus, qué iba a pasar. Al principio, tuve miedo, sí", le aseguró Richeze a Télam en una exclusiva entrevista -la primera para un medio argentino- desde la ciudad italiana de Bassano del Grappa.

"No sabíamos qué iba a pasar. Me daba miedo porque en el equipo había otros contagiados y no la estaban pasando bien así que no sabía cómo me iba a afectar el virus. Al principio lo viví con un poco de inquietud, pero después me fui tranquilizando. Sabía que teníamos una doctora muy buena, que nos iba pasando informaciones y nos decía la verdad", explicó.

Richeze, miembro del equipo UAE Team Emirates y una de las figuras de la pasada Vuelta a San Juan, estuvo internado 18 días.

"Hablaba mucho con mi familia y amigos, siempre por Whatsapp. Miraba series, tratando de no pensar mucho", admitió.

"En la mitad de los días en los que estuve en el hospital empecé a moverme un poco, a hacer un poco de actividad y con eso también pasaba el tiempo. Los doctores me habían aconsejado hacer algo de actividad y así la iba llevando", contó.

Además, reconoció que "no fue fácil salir" del país asiático hacia Italia, donde reside, después de que le dieron el alta médica. "Ya había muchos vuelos cancelados y bloqueados. Fue bastante difícil, complicado. Hasta que no llegué a casa, mi equipo no dejó de ocuparse y hacer todo lo posible para que vuelva", explicó "El Atómico".

"Tuvimos que hacer muchas escalas y buscar muchas alternativas para salir. Por suerte pude viajar el mismo día que me dieron el alta porque, al siguiente, cerraron los Emiratos", comentó el talentoso ciclista, clasificado además a los suspendidos JJOO de Tokio.