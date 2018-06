Qué momento Sampa! Jorge se vio involucrado en rumores sobre un supuesto acoso a una empleada del predio de Ezeiza. Chiqui Tapia, presidente de la AFA, salió a bancarlo.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, se expresó públicamente ayer respecto al supuesto caso de abuso que habría protagonizado el entrenador nacional Jorge Sampaoli en el predio de la AFA y que tendría como víctima a una empleada femenina. El dirigente sanjuanino no anduvo con vueltas a la hora de marcar su postura y bancó al técnico de la Albiceleste aseverando que todo podría tratarse de una operación armada para perjudicar al combinado nacional, que ya está en Rusia a la espera del Mundial. "Todos los días sucede algo que trata de dañar a la Selección, a quienes componen la delegación o a la AFA. Evidentemente, por algo lo hacen o por algo pasa. Creo realmente en la honestidad de nuestro técnico, sé la clase de persona que es. No me voy a detener en esto", subrayó el mandamás, en diálogo con TyC Sports.



"Sí me molesta porque hay familias. Porque de quien se habla, que supuestamente podría haber pasado, tienen hijos, maridos y no se piensa en esta gente cuando se largan estas cosas que terminan dañando.



Son cosas que, en el final del camino, se terminarán dando cuenta todos de que han sido mentiras, que no existen estas supuestas denuncias que dicen que han hecho. Ya se está verificando que no existen.



No tenemos que detenernos en esto. Hay que empezar a vivir el Mundial y disfrutarlo para poder llegar de la mejor manera al debut", añadió luego Chiqui.



Finalmente, por su lado exclamó: "Se dicen muchas cosas. Tenemos una relación excelente con Jorge Sampaoli. Decían que yo lo había despedido y son cosas que no sucedieron. Estamos tratando de trabajar por el objetivo para darle a los jugadores la tranquilidad necesaria".



Del lado del entorno de Sampaoli, sostuvieron que "es una locura, un disparate total" la versión que comentó al aire en Radio Mitre el periodista Gabriel Anello.



En el juzgado de Almirante Brown, que tiene jurisdicción sobre Ezeiza, son incesantes las consultas sobre el tema. Es por eso que decidieron cortar por lo sano y emitieron un parte interno (que se filtró a la prensa) informando que no hay ninguna denuncia, al menos hasta la noche del domingo.



Es por esto, que el DT tendría intenciones de iniciar acciones legales contra el periodista, que ya tuvo un episodio complicado con la selección argentina hace dos años.



Anello contó en Radio Mitre que "hubo una inconducta por parte del director técnico de la Selección en el predio de la AFA, con una cocinera que trabaja ahí. En AFA están intentando por todos los medios que esta mujer no haga la denuncia. Pero con todas las personas con las que hablé, confirman lo que pasó".



Lo contado por Anello se "respaldó" en varios audios que recibió de WhatsApp.



Se trata de otro "golpe" que padece esta preparación de la Selección argentina, que sin dudas no llega a pleno al Mundial.



Premios

La repartida

Tapia se refirió a la forma en que la AFA y los jugadores argentinos se repartirán los premios en dinero que puedan obtener en el Mundial. "Quedamos de acuerdo en que será en partes iguales", describió.

Coincide



En varias entrevistas que brindó Lionel Messi antes del Mundial en Rusia destacó cuál sería el objetivo a conseguir: estar en semifinales. En esa sintonía se mostró ayer Claudio Tapia al afirmar que "coincido con lo dicho por Messi: llegar a semis en un buen Mundial para la Selección argentina. Nos llevan ventaja muchas selecciones con mucho trabajo por sobre nosotros. Hicimos muchísimas cosas mal. Y hemos apostado a un cambio de técnico faltando cuatro fechas de Eliminatorias. Era una parada difícil. Yo podría haberme quedado sentado y, si no clasificábamos, podría haberle echado la culpa a la Comisión Normalizadora. Corrimos un riesgo, asumimos un compromiso y clasificamos mejor de lo que estábamos cuando asumimos. Ojalá tengamos un buen Mundial".