Atlas Again, ganador del Domingo Faustino Sarmiento del año pasado va por el premio mayor en San Luis. El ganador cobrará 1.150.000 pesos.

Con Atlas Again, como buque insignia, un trío de caballos sanjuaninos participará pasado mañana de una edición más del GP Vicente Dupuy, uno de los más importantes del interior del país, que se disputará en el hipódromo de La Punta, San Luis.



Al zaino de 4 años que pertenece al stud La Nona y es preparado por Oscar Rébora, lo acompañarán, en la cita, Timeless Call, un alazán de 5 años, del stud Esquina Alta, que también es entrenado por Rébora y None Like Him, un zaino de 5 años (Los Sanjua) y entrena Juan Manuel Luna.



Un total de 16 caballos han sido inscriptos y aprobados por la comisión de carreras para luchar por la victoria en la que será la prueba más importante de un domingo con una nutrida agenda de competencias. La gente de La Nona se ha quedado con las dos últimas ediciones de la carrera. En 2017 con Galileo"s Town y el año pasado con Laurealiano.



Brian Rodrigo será el jockey de Atlas Again.