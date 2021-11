Las ganas estuvieron, pero faltaron los argumentos. En el inicio del Torneo Regional Amateur, Atlético Trinidad y Atlético Alianza aburrieron y empataron sin goles en un partido por la Zona 6 del Grupo Cuyo disputado en el Barrio Atlético. Fue la primera de las seis fechas que tendrá esta fase clasificatoria del certamen que premiará con un ascenso para el Federal "A".

En la calurosa jornada de ayer, ambos equipos no hallaron el método para abrir el marcador. El primer tiempo fue para el olvido desde lo futbolístico. En ese juego desprolijo y trabado fue Alianza quien llevó peligro al arco de Federico Quiroga: iban 22 cuando Gustavo Pereyra desbordó por la derecha y metió el centro para Matías González pero el "Morci" no le dio bien y desperdició una chance clara. En Trinidad faltó juego asociado y entre Nicolás Moral y Agustín Ferreyra se repartieron el protagonismo. El León tuvo su única chance clara a los 38 cuando Rojas metió un pelotazo cruzado habilitando a Ferreyra que no supo aprovechar la mala salida de Jairo Díaz y desvió su remate.

En el complemento el juego arrancó igual hasta que los técnicos movieron los bancos. En Trinidad entró Santiago Tello y en Alianza, Pallaroni le dio cancha a Francisco Salinas y Emiliano González. Las variantes le dieron mayor rédito al DT lechuzo porque entre ambos se las ingeniaron para generar las chances más claras. Primero a los 20, el "Pipi" recuperó y metió un pase en profundidad para González, pero el delantero no le dio dirección. Y a los 23, otra vez el Pipi repitió la jugada para González pero esta vez Emiliano metió el centro para Matías González y si bien el "Morci" convirtió, el juez de línea lo anuló por una posición adelantada. Fue una ráfaga de buen fútbol porque pasados los 30 otra vez el juego decayó. Trinidad a los 42 tuvo el gol en los pies de Tello: el "Chuky" recibió en la puerta del área y le dio como venía, iba a ser un golazo del ex Desamparados pero Jairo Díaz voló para contener el gol. El "Lechuzo" que llegaba con casi los nombres que salieron campeones del torneo local desperdició el gol cuando Pereyra no pudo coronar un buen contragolpe ya en tiempo de descuento. El partido terminó sin goles, y teniendo en cuenta el otro empate en la zona, Leones y Lechuzos no miran el punto con malos ojos.

En Rodeo, San Martín lo empató sobre la hora



También por el Grupo 6, San Martín de Rodeo y Colón igualaron 1-1. Ganaba el Merengue con gol de Narváez pero en tiempo de descuento Estrada igualó para el iglesiano. En tanto que por la Zona 7, Peñaflor derrotó 3-1 a Del Carril y Angaqueros del Sud se impuso por 2-1 sobre Yrigoyen.

El miércoles se jugará la segunda fecha cuando se enfrenten Alianza ante San Martín de Rodeo (arbitraje de Mauro Hidalgo) y Colón ante Trinidad (Rubén Fernández). Por la zona 7: Angaqueros-Peñaflor (César Castro) y Del Carril ante Yrigoyen (Ernesto Bustos).